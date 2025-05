Galerii: New Yorgi disaininädalal avati jätkusuutliku Eesti disaini näitus

Reedel avati New Yorgis Soho piirkonnas Ameerika suurima disaininädala NYCxDesign raames Eesti disaini näitus "Upmade in Estonia" ja Estonian Design House'i pop-up pood. Nädala jooksul saab uhiuues galeriis The Canvas, SoHo tutvuda koguni 30 Eesti disaineri loominguga.

New Yorgi disaininädal toob kokku edumeelsed disainerid tervest maailmast. Juba teist aastat järjest on ka Estonian Design House disainifestivalil esindatud. Festival on hea platvorm Eesti jätkusuutliku disaini edulugude tutvustamiseks. Näitusel esitles Eesti Disainerite Liit rahvusvahelise rändnäituse "Upmade in Estonia" miniversiooni, kus näidatakse, kuidas vanad esemed saavad uue elu.

Näitusel on väljas Angela Orgusaare purunenud autoklaasist ehted, Urmas Lüüsi nõukaaegsetest emailpottidest prossid, Laura Saksi munakoortest kõrvarõngad ja Sandra Luksi teksapitsist rõivad, WOH tekstiilijäätmetest riidepuud, Raili Keivi betoonist ja portselanist lauanõud.

Osalevad disainerid: Reet Aus, Xenia Joost, Kirill Safonov, Stella Soomlais, Cärol Ott, Oksana Tandit, Karlotta, Sandra Luks, HYTI, Franz Raver, No(N)s, Luxe Hapsal, Helena Tikunova, Alpaka Design, Nordhale, Tuub, Tie & Apron ning Sokisahtel.

Näituse avamisel ja moeetendusel osales ka Ameerika tööstusdisainerite liidu president Surya Vanka, kellega sõlmiti just pikaajaline koostöölepe kahe riigi vahel.

17. mail toimus New Yorgi Skandinaavia Majas, mis tähistab sel aastal juba 25. tegutsemisaastat, teist korda ka "Baltimaade disaini väljapanek" ja Reet Ausi tekstiili- ja Eva-Karlotta Tatari nahatöötuba.