Viimsi Artiumis näeb maastikumaalijate loomingust inspireeritud joonistusi

Kunstniku sõnul viitab näituse pealkiri maailma mitmekihilisusele ja mitmetahulisusele ning ekraanipeegeldustele. Topelthorisont tähendab kunstniku jaoks ka lõhestatud ühiskonna metafoori.

Lotsmanovi sõnul paelub teda klassikaliste maastikumaalijate oskus oma tööde sisse mitu erinevat tasapinda luua, kuid kahjuks on see oskus tema sõnul tänapäeval kadumas.

"Klassikalised kunstnikud olid niivõrd osavad maastikumaalijad, see traditsioon oli niivõrd arenenud. Mul tekkis väike professionaalne kadedus, et kuidas tekitada niisugune ruumilise efekt. Siis mõtlesin, et topelthorisontiga merimaastikud annavad mulle kui kunstnikule seda enda jaoks lahendada ja ma suudan kuidagi visualiseerida," rääkis Lotsmanov.

Näitus "Topelthorisondiga meremaastikud" jääb avatuks 8. juunini.