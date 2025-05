Miriko avaldas lühialbumi "Make me feel"

"Just sellist tunnet, nagu mul oli kuue-aastasena oma iPodi pealt lemmiklugusid kuulates, tahangi selle kogumikuga esile kutsuda – palju rütmi ja erinevaid emotsioone. See ongi selle albumi mõte: panna inimesed tundma. Sellest tuleneb ka plaadi pealkiri," rääkis Miriko uuest kogumikust.

"Tunnen, et see EP on loomulik ja suur samm edasi mu debüütalbumist. See peegeldab mu arengut laulja ja laulukirjutajana viimase pooleteise aasta jooksul," lisas Miriko.

Külalistena teevada lühialbumil kaasa Ivi ja Reti. Albumi produktsioonis lõid kaasa Sander Sadam ja Alvar Antson, kelle kõrval panustasid laulude kirjutamisse ka Steven Ilves, Frank Pintsaar ja Frank Laursoo. Miksi ja masterdamise eest kandsid hoolt José Diogo Neves ja Sander Sadam.