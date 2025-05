Pildid: EKA galeriis avatud näitus vaatleb kunstnike suhteid neljajalgsetega

Esimese ühise näituse avanud kaht kunstnikku ühendab ruumiliselt läbimõtestatud looming. Zwaantje Kurpershoeki looming sünnib füüsiliste materjalide ja väljamõeldud lugude interaktsioonist, mille tulemuseks on peamiselt maalid ja installatsioonid. Indrė Liškauskaitė loob peamiselt joonistusi, mida ta põimib igapäevaste leidobjektidega ning mis hõivavad ruumi tavapäratutel viisidel.

Mõlema autori valitud teosed toovad vaatajateni kunstnike isiklikud suhted nende neljajalgsete sõpradega. Zwaantje Kurpershoek vaatleb ja kujutab oma maaliseerias kahe eluruumi jagava elusolendi erinevusi ja kokkupuutepunkte: kuidas ta enda kassi Namiga eri hetkedel kord kokku puutuvad ning siis taas distantsi hoiavad, teineteisest eemalduvad.

"Teostes on teatav salapära, olgugi et neis pole lugude peategelasi näha, siis on nende kaadritagune kohalolu selgelt tunnetatav," selgitas näituse kuraator Kaisa Maasik.

Indrė Liškauskaitė, kes uurib koera ja inimese vahelist mängu ning osaleb koerte Delta ja Delfinaga regulaarselt agility-võistlustel, riputab näituseruumi oma neljajalgsete kolleegide lelud ja jalutusrihmad ning paneb ka enda joonistused läbima takistusrajalaadseid füüsilisi objekte.

Näitus jääb avatuks 17. juunini.