Tartu 2024 hakkab juhtima rahvusvahelist Euroopa kultuuripealinnade pärandiprojekti

Tartu 2024 asub juhtima üheksa riigi koostööprojekti ECoC Echo, mille eesmärk on suurendada Euroopa kultuuripealinna positiivset mõju ka pärast tiitliaasta lõppu. Projekti keskmes on lahenduste väljatöötamine, mis aitavad tugevdada kultuurivaldkonda, edendada piirkondlikku arengut ja rahvusvahelist koostööd.

"Euroopa kultuuripealinna aasta koos sellele eelnenud ettevalmistusega andis tugeva tõuke kogu Tartu ja Lõuna-Eesti kultuurielule. Sama oluline on nüüd see hoog suunata piirkonna kestlikku arengusse," ütles Annela Laaneots, Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator ja ECoC Echo tegevuste juht Eestis.

Osalevates riikides hakatakse kavandama, kuidas hoida kultuuripealinna aastal tekkinud koostööd ja sünergiat. Eesmärk on leida tõhusaid viise Euroopa kultuuripealinna pärandi edasi kandmiseks, et toetada pikaajalist regionaalarengut ja kultuurikorraldust.

"Projekt annab meile võimaluse õppida teistelt kultuuripealinnadelt ning tuua Eestisse uusi teadmisi kultuurikorralduse ja koostöö valdkondades," ütles Sille Talvet-Unt, Tartu 2024 välisrahastuse ekspert ja ECoC Echo projekti juht. "Oluline on ka meie enda kogemuste ja teadmiste jagamine teiste riikide kultuuripealinnadele," jätkas ta.

Projekti kogumaksumus on ligi 2,27 miljonit eurot, mis jaguneb üheksa riigi kultuuripealinna ja nende 12 partneri vahel. Tartu ja Lõuna-Eesti osalus on 509 000 eurot. Projekti käigus uuendatakse Euroopa kultuuripealinnade arengudokumente, et tagada seatud eesmärkide rakendamine. Lõpptulemusi esitlevad osalised 2028. aastal Prantsusmaal, Bourges'is.

Projekti partneriteks on Tartu 2024 kõrval: Leeuwarden 2018 (Holland), Novi Sad 2022 (Serbia), Veszprem 2023 (Ungari), Chemnitz 2025 (Saksamaa), Oulu 2026 (Soome), Liepāja 2027 (Läti), Evora 2027 (Portugal) ja Bourges 2028 (Prantsusmaa)