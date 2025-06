Tartu Uus Teater annab välja lavastuse "Tapty1985" vinüülplaadi

Plaadil kõlavad lavastuse jaoks seatud laulud, mis põhinevad Tartu autorite – Runneli, Alveri, Kaplinski, Masingu ja Ristikivi – tekstidel. Muusikalise seade autor on Kulno Malva, plaadi salvestas ja miksis Marcus Ellervee (Stuudio Säsin).

Mai lõpus esietendunud Tartu Uue Teatri suvelavastus "Tapty1985. Laskumine orgu" on muusikaline kollaaž provintsilinna elust mõned aastad enne laulvat revolutsiooni. Lavastus räägib aastast 1985, mil paljutõotav 1984. aasta on vaikselt mööda läinud ning kuldsed kuuekümnendad ja seksikad seitsmekümnendad on läbi saanud. Jäänud oli vaid tolm jõeorus ning seletamatu aimdus, et Tartu parimad aastad ei tule iial tagasi.

Plaadi tegid: Kulno Malva (akordion, kalimba, laul), Tõnis Kirsipu (löökriistad), Elise Metsanurk (laul), Maarja Johanna Mägi (laul, akustiline kitarr), Maarja Jakobson (laul), Erik Richard Salumäe (laul, tšello), Kirill Havanski (laul, kitarr), Juhan Soon (laul, basskitarr), Ivar Põllu (laul), Marcus Ellervee (salvestus ja miksimine, Stuudio Säsin).