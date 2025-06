Suri The Beach Boysi asutajaliige Brian Wilson

Brian Wilson sündis Los Angeleses, kust kolis perega peagi lähedal asuvasse Hawthorne'i. Kuigi Wilson oli väiksest peale enda paremast kõrvast suuresti kurt, õhutas tema laulukirjutajast isa teda siiski laulma ja muusikat mängima. Isa tarvitas Briani ja tema vendade vastu tihti ekstreemset vaimset ja vahel ka füüsilist vägivalda.

Ajendatuna 50ndate pop-vokaalansamblitest nagu Four Freshman ja teistest doo-wop'i artistidest nagu Dion and the Belmonts, õpetas Wilson, kes oli varakult klaverit pandud mängima, ka oma kahele nooremale vennale Dennisele ja Carlile harmoonias laulmist. Võttes kampa ka oma nõbu Mike Love'i, asutati keskkoolis bänd Carl & the Passions. Neist vaimustatuna liitus poistega ka Al Jardine.

1961. aastal koguti kamba peale kokku raha, et salvestada stuudios Briani kirjutatud demo surfamisest. Lugu sai nimeks "Surfin'" ja tõusis Los Angeleses kiiresti raadiohitiks ja teenis poistele plaadilepingu Capitol Recordsiga. The Beach Boys oli sündinud.

Brian Wilsonit hinnati tema uudse lähenemise eest popmuusika kirjutamisse, ta oli au sees enda kõrge produktsioonikvaliteedi, keeruliste harmooniate ja orkestratsiooni kasutamise poolest. Ta avastas rokkmuusika piire ja suunas 1960ndate popmuusika suunda enda 1966. aasta lopsaka ja mõjusa laulude tsükliga "Pet Sounds", pimestava ja keeruka singliga "Good Vibrations" ja enda magnum opus'ega "Smile", mis ühendas endas muusikat eri kultuuridest ja žanre rokist džässini.