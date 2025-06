Kylie Minogue' kontsert Tallinnas lükkub edasi

Minogue teatas kontserdi edasilükkumisest Instagramis. "Nagu mõned teist ehk teavad, lõpetasime nädal tagasi "The Tensioni" tuuri Ühendkuningriikides. Jõudsin küll üle finišijoone, aga kahjuks on mul larüngiit. Olen andnud endast parima, et kiiresti taastuda, et esmaspäeval meie järgmist kontserti alustada, aga kardan, et mul kulub paar päeva, enne kui olen piisavalt terve, et lavale tagasi saada ja teile endast parim anda," selgitas Minogue.

"Mul on nii kahju, nii kahju! Mul pole muud valikut, kui Berliini, Łódźi, Kaunase ja Tallinna kontserdid edasi lükata. Palun hoidke oma piletid alles, anname endast parima, et kuupäevad ümber planeerida, ja anname teile sellest peagi teada," jätkas ta.

Ka kontserti korraldanud Live Nation Estonia kinnitas, et kontsert lükkub edasi.