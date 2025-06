"Biwa järve 8 nägu" sai Ladina-Ameerika mainekal festivalil eripreemia

Festivali fookus oli tänavu Euroopa filmikunstil, teadliku rõhuga Kesk- ja Ida-Euroopa autoritel. Antud festivalil on varasemalt näidatud Bela Tarri, Pawel Pawlikowski jt. Euroopa režissööride linateoseid. Selle aasta peakülalised ja meistriklasside läbiviijad olid šveitsi režissöör Ursula Meier ja Maura Delpero Itaaliast.

"Biwa järve 8 nägu" jätkab festivalide tuuri juuni lõpus Al Este kuuendat aastat korraldataval tütarfestivalil Bogota Cinemateegis Kolumbias.

Marko Raadi arvates on filmi edu sealsetes riikides oodatud tulemus. "Ilmselgelt ei ole see juhuslik, et Ladina-Ameerika Biwa filmiga tunnetuslikult erilise kontakti saab ja film nüüd lausa maagilise realismi juurte ehk Gabriel García Márquez'i sünnikohta jõuab. Ei saa salata, et see kirjandus mind kunagi noorena puudutanud poleks ja küllap on see ka osalt filmi sisse jõudnud."

"Biwa järve 8 nägu" on linateos, mis tõlgib vanad Jaapani armastuslood Peipsiäärsete kalurite ja nende laste igatsuste ja ihade keelde. Filmi peategelaste hingeseisundit vaadatakse läbi kaheksa idamaise poeetilise motiivi: koju pöörduvad purjekad, ehapuna, esimene lumi, öine vihm, sügisene täiskuu, templikell, ootamatu tuuleiil, metshanede äralend. Film põhineb Saksa japanofiili Max Dauthendey 1911. aastal ilmunud samanimelisel raamatul, mis ilmus eesti keeles Loomingu Raamatukogus 2005. aastal ja sel aastal uustrükina.

Filmi režissöör ja stsenarist on Marko Raat. Filmi operaator on Sten-Johan Lill (E.S.C), kunstnik Kristina Lõuk, kostüümikunstnik Reet Aus, grimmikunstnik Liisi Põllumaa, monteerija Jaak Ollino Jn, helilooja Jakob Juhkam, helirežissöör Karri Niinivaara. Filmis kõlab Soome artisti Lyyti muusika.