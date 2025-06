Ilon Wiklandi 95. juubeliaasta näitusel saab uudistada 65 originaaltööd

Näitusel on väljas Ilon Wiklandi nooruspõlves tehtud illustratsioonid nii muinasjuttudele kui ajakirjadele ja ka kompositsioonikavandid. Samuti näeb koopiat värviküllasest lauast, mille Wikland illustreeris 30 aastat tagasi.

"Näitusel "Avastamata Ilon Wikland" on Ilon Wiklandi perekogust tulevad pildid ja näha saab erinevaid ajakirja illustratsioone, mida pole Eesti publik näinud. Samuti ka koolitöid, mis ta tegi ja ka muinasjutu illustratsiooni klassikalistele muinasjuttudele," lausus näituse kuraator Laura Eichhorst.

"See laud, mille Wikland illustreeris, on põnev. See tegelikult tehti ÜRO 50. aastapäeva heategevusürituseks ja see müüdi siis maha 250 000 krooniga. Ilon siis joonistas selle laua ja tütred leidsid selle paar aastat hiljem taaskasutuspoest uuesti üles ja nad ostsid selle tagasi. Meil on siis koopia ja just sellel põhjusel, et siis saab seda päriselt ka lauana kasutada," lisas Eichhorst.

Haapsalus Iloni Imedemaal näeb näitust "Avastamata Ilon Wikland" kuni 2026. aasta veebruarini.