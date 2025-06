Euroopa filmifond Eurimages toetab Maris Salumetsa dokfilmi "Sõda naiste vastu" tootmist

Euroopa Nõukogu filmifond Eurimages kinnitas uue vooru toetused, mille hulgas sai rahastuse ka Eesti dokumentaalfilm, Saksamaa ja Rumeeniaga koostöös valmiv "Sõda naiste vastu", mille režissöör on debütant Maris Salumets ning peatootja on Eesti tootja Three Brothers, produtsent Elina Litvinova.

Film jälgib noort üksikema, kes läheb globaalsele missioonile, et paljastada organisatsioonide võrgustik, mis küll tegutseb "traditsiooniliste pereväärtuste" sildi all, ent mille tegevus mõjutab oluliselt demokraatiat. Isiklikust kogemusest alanud teekond viib vaataja Euroopasse ja Ameerikasse ning heidab valgust jõududele, mis kujundavad meie aja väärtuskonflikte.

"See on suurepärane tunnustus Eesti dokumentaalfilmile – eriti praegusel ajal, mil Eurimages'i toetus dokumentaalfilmidele on viimastel aastatel märgatavalt vähenenud. Seda rõõmustavam on tõdeda, et Eesti projekt pälvis hindamisel kõrgemad punktid kui teised tugeva konkurentsiga filmid," kommenteeris Eesti Eurimages'i esindaja Edith Sepp.

Istanbulis tutvustati ka Eurimages'i mulluseid tulemusi, millest toodi olulisena välja, et 2024. aastat iseloomustas toetatud filmide rahvusvaheline edu. Eurimages toetas läinud aastal 241 esitatud taotluse juures 81 rahvusvahelist kaastootmist kogusummas 22,5 miljonit eurot. Toetuse sai 33,6 protsenti projektidest keskmiselt 278 200 euro suuruses summas ehk teisisõnu, konkurents on äärmiselt tihe. Eestist sai 2024. aastal toetust üks vähemuskaastootmises valminud film – Ana Urushadze "Kõrvalosa", mille kaastootja on Ivo Felt Allfilmist ning mis peaks linastuma sügisel.

Eurimages'i toel valminud filmid pälvisid 2024. aastal rahvusvahelistel festivalidel 34 auhinda, sealhulgas Cannes'is, Berliinis, Annecys, Veneetsias, Euroopa ja Ameerika Filmiakadeemia auhindadel. Tuntumad võidufilmid olid Läti animafilm "Vooluga kaasa", Locarnos esilinastunud Leedu film "Kuivalt uppudes", aga ka India–Prantsuse kaastootmine "Kõik, mida me valgusena kujutleme", mis võitis Cannes'is Grand Prix', Veneetsias esilinastunud itaallaste "Vermiglio", Berliinis esilinastunud Iraani–Prantsuse–Rootsi kaastootmine "Minu lemmikkook", jt.

"Sõda naiste vastu" on saanud rahastust Chicken&Egg Filmist ja Doc Society'st ning toodetakse koostöös ARTE/SWR, lisaks on projekti toetanud Fritt Ord, IMS Documentary, Creative Media, InMaat Fund, EFI ja Kultuurkapital.