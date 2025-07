Kino Sõprus avab kaheks kuuks Rotermannis vabaõhukino

"Sõpruse suvekino filmiprogramm nimega "Suvi linnas" on inspireeritud kino asukohast ning naabruskonnast: PoCo, Arhitektuurimuuseum, mere lähedus, baarid, restoranid, moodne linnaruum. Samuti sellest, mida suvine Tallinn meile pakub," ütles Sõpruse kino juht Helen Leetsar. "Kuna tänavu tähistab Sõprus oma 70. sünnipäeva, siis on programmi mahutatud filmiklassikat igast Sõpruse eluea kümnendist ja need filmid leiab kavast teemaviitega "Sõprus 70: filmiklassika"."

Lisaks mängufilmidele jõuavad ekraanile mitmed kunsti- ja arhitektuurifookusega dokumentaalid "Kunstikino" seanssidel, kus linastuvate filmide üle toimuvad koostöös popkunstimuuseumiga temaatilised vestlused erinevate külalistega. Lisaks jõuavad neil seanssidel ekraanile ka linnateemalised lühifilmid EFI filmipärandi varasalvest.

Kavasse mahuvad ka kodumaised filmid, mille tegevus toimub just suvises Tallinnas, seansid kannavad teemaviidet "Hea Eesti film".

Kõik laupäevased linastused kannavad teemaviidet "LA laupäev", mil ekraanil on filmid, mille tegevus toimub suurel määral just Los Angeleses. "Samuti katsetame numbrimaagiat ja näitame 22. augustil filmi "Lämbe pärastlõuna" ("Dog Day Afternoon"), mis tähistab tänavu 50 aasta möödumist esilinastusest ning mille tegevus leiab aset just 22. augustil."

Suvekino linastused Rotermannis toimuvad 10. juulist kuni 30. augustini, neljapäevast pühapäevani. Linastuste algusaeg on 22.00 ja kino ise on avatud alates 21.00. Kui filmidele eelneb vestlus, on seansi algus 21.30. Kuni juuli lõpuni on välikino tõttu suletud nii Noblessneris kui ka vanalinnas asuvad Sõpruse kino saalid.