Jänedal toimub sel suvel esmakordselt muusika- ja kunstifestival Kikumu

Valve Pormeisteri projekteeritud endine sovhoostehnikum tegutses aastakümneid Jäneda õppekeskusena ning rentnike on majas siiamaani, suurem osa hoonest on aga seisnud kasutuseta. Indrek Kasela kavatseb aga puhuda Tallinnast vaid napilt tunni aja kaugusel asuvale hoonele uue elu sisse, avades seal lähiajal näiteks erinevate uue generatsiooni Eesti kunstnike mini-majamuuseumid.

"Ma ise nimetan seda segasummasuvilaks, kus erinevad valdkonnad saavad kokku, õpivad teineteiselt ja loovad uut tulevikku, oled sa siis muusik, kirjanik, kunstnik või start-upper, Eesti fenomen ongi olnud see, et head asjad sünnivad koostöös," kinnitas Kasela.

11.–13. juulini toimub Jäneda õppekeskuses esimest korda kino-, kunsti- ja muusikafestival Kikumu. Festivali muusikaprogramm rullub lahti ühel väli- ja kahel siselaval. Kolme päeva jooksul astuvad üles näiteks Röövel Ööbik, Maria Kallastu, Tõnu Naissoo Freeform Quintetiga, Meisterjaan, The Boondocks, Maarja Nuut, välisartistidest on kinnitatud Nazar ja Gilles Peterson. Live-kontsertide kõrval sisustavad õhtuid ka DJ-d, eesotsas peosarjad Haigla Pidu ja Mutant Disco.

"Meil Siim Nestoriga, kellega me seda kava teeme, on lai muusikamaitse ja kui tullakse ütlema, et ma tahan kõike saada, nagu meie festivali peakorraldaja Indrek Kasela meile ütles, siis oli päris raske "ei" öelda, ta ütles, et tahan džässi ja indie't ja rock'i ja techno't ja house'i, kõike seda saab ka," selgitas muusikaprogrammi kuraator Raul Saaremets.

Kunstiprogrammis näeb briti urban- ja moefotograafi Isla Mathiesoni näitust. Kohalikest kunstnikest osalevad näiteks Edith Karlson, kes paneb välja osa oma Veneetsia kunstibiennaalil osalenud väljapanekust, aga ka Kris Lemsalu ja Flo Kasearu. Filmiprogrammist leiab Kino Sõpruse 70. sünnipäeva puhul valminud läbilõike Sõpruse publikulemmikutest.

Festivali peakorraldaja Indrek Kasela rõhutas, et sellise formaadiga festivali, kus erinevad valdkonnad kohtuvad, ei ole Eestis eriti tehtud. "Mitte, et meil vähe festivale oleks, aga formaadina on see kindlasti esimest korda ja loodame, et see saab iga-aastaseks," kinnitas ta ja lisas, et nad hoiavad ka külastajate hulga pigem väiksena. "Üle 1500 inimese sel aastal ei taha, et ta jääks kodusemaks."