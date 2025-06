Kikumu festivali kunstiprogrammi kuuluvad teiste seas DeStudio ja Kris Lemsalu

Jänedal on oma töödega kohal Londonis resideeruv Eesti juurtega Isla Mathieson, kelle fotonäitus proovib tabada Euroopa suure metropoli uue laine toorest ja tahumata energiat. Mathiesoni filmilindile jäädvustatud piltidel figureerivad muusikud, modellid, moekunstnikud ja sõbrad. Mathiesoni sõnul heidavad fotod pilgu tema enda maailma ning moodustavad visuaalse päeviku inimestest, kohtadest ning kaduvatest hetkedest, mis tema igapäevaelu kujundavad.

Kikumu festivalil toimub ka Kris Lemsalu moe-show, kus kunstnik esitletab käsitsi valmistatud ja siiditrükis suuremõõtmelisi unisex-särke. "Minu suur kirg on mood, sõbrad ja good time. Kikumu festivalil teen seda kõike ühe moe-show' raames," selgitas Lemsalu.

Kunstikavast leiab veel fotorühmituse DeStudio, mida veavad eest Peeter Laurits ja Herkki-Erich Merila. 30 aastat tagasi tegevust alustanud DeStudio tuli teist korda kokku 2008. aasta majanduslanguse tuules, kolmandat korda 2021. aastal Fotografiskas globaalse pandeemia järel ning neljandat korda tullakse uute teostega välja Kikumu festivalil. Lisaks saadavad DeStudio loodud visuaalid festivalil toimuvat Röövel Ööbiku kontserti.

Eesti kunstnik Flo Kasearu paneb Jäneda õppekeskuses välja oma installatsiooni "Party Next Door" ("Pidu kõrvalkorteris"), mis muudab endise sovhoostehnikumi sissepääsu kortermajade trepikodadest inspireeritud teadetetahvliks, kuhu on koondatud erinevad pakkumised ning soovid, mis võivad jõuda festivalikorraldajate kirjakasti. Kasearu installatsioon on interaktiivne ja kunstiteose jätkamises saavad kaasa lüüa ka festivalikülastajad.

Lisaks tuleb Jäneda õppekeskusesse kaasaegse kunsti galerii Artrovert pop-up näitus, mille galerist Siim Raie on kokku pannud nelja autori teostest. Väljas on nii Kiwa robotid, Marleen Suvi kärbsed, Kadri Toomi eksperimentaalne graafika kui ka Mihkel Maripuu voolav tehno-orgaanika.

Kõige selle kõrval näeb KIKUMU festivalil ka Ave Vellesalu töökultuuri eetikast inspireeritud ruumiinstallatsiooni "Rodeo", Fred Kotkas esitleb Hiiumaa metsasügavuses asuvas garaažis värskeid uute meetoditega valminud maale ning väljas on ka Riina Varoli suurteos "Tõotatud maa". Jäneda õppekeskuse aatriumstiilis aias leiavad oma pesa ka Edith Karlsoni mütoloogilised skulptuurid, mis olid osa kunstniku Veneetsia kunstibiennaalil osalenud väljapanekust "Hora Lupi".

Lisaks kunstile on Kikumu muusikaprogrammis välja kuulutatud briti DJ Gilles Peterson, Angolast pärit moodne elektrooniline muusik Nazar, kohaliku indie-muusika lipulaev Röövel Ööbik ning uue põlvkona popstaar Maria Kallastu.