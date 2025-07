Galerii: Jenny Grönholmi suguvõsa fotoalbumist sai isikunäitus

Näituse lähtepunktiks on ühe suguvõsa fotoalbum, või õigemini selle puudumine ajastul, mil igal perel justkui pidi olema oma mälestuste kogu. Selles ainukeses albumis on alles vaid üksteist fotot. Rohkem ei ole säilinud, ega neid tol ajal palju tehtudki. Just nende nappide piltide põhjal on sündinud näituse maaliseeria.

Fotodel on jäädvustatud Grönholmi kolmeteistkümnest tädist kaksteist: kõik leeripäeval, lilled süles, pilgud suunatud tulevikku. Kolmeteistkümnes on puudu, nagu ikka keegi, kellest ei jõutud jälge jätta.

Perekonnal ei olnud oma kaamerat. Iga lapse kohta on säilinud vaid üks foto: leeripilt 15-aastaselt, lilledega. Justkui vaikiv portree, mis tähistab ainukest ametlikku hetkeseisu nende noores elus. Nüüd ilmuvad nad publiku ette Grönholmi mälestustena, vaiksed apostlid, kandjad, noored naised elu kõige kandavamas õies.

Jenny Grönholm (s 1988, Soome) on Tallinnas elav ja töötav kunstnik. Ta on Eesti Kunstiakadeemias omandanud bakalaureusekraadi graafika erialal ning magistrikraadi skulptuuri ja installatsiooni erialal. Grönholm on esinenud isiknäitustega nii Tallinnas kui Helsingis ning osalenud grupinäitustel Eestis ja Soomes. Viimastel aastatel on ta keskendunud maalikunstile, käsitledes teostes mälestusi ja nendega seotud motiive. Lisaks stuudiopraktikale on ta aktiivne ka avaliku kunsti valdkonnas.

Näitus jääb avatuks 28. juulini 2025.