Vaata uuesti: "Kirmask!" karmoškade esituses

Seade põimib Setomaalt pärit viis lõõtsalugu. Kargus on õpitud liigijuht Evelin Leima järgi, seda on mänginud Ivan Vahelaan. "Tsura kadrilli" on 1979. aasta arhiivisalvestusel mänginud Paul Rahasepp. "Külatantsu" (seto k "Külätands") on 1984. aasta arhiivisalvestusel mänginud Aleksei Oroperv Setomaalt. Kasatsk on avaldatud 2009. aastal väljaandes "Kalju Tero – Seto kuninga pillimees", neid on mänginud Kalju Tero.

Seade autor on liigijuhi assistent Tuule Pihlap.