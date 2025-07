Galerii: graafikatriennaali noortenäitus uurib korduse ja jälje tähendust

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) galeriis avatud noortenäitus "Trükilihas" toob kokku kunstnikud Eestist, Leedust ja Ukrainast, kes tegelevad jälje jätmise tehnikatega tänapäevases kontekstis. Näitus esitab küsimuse, kuidas jääb kunstniku kohalolu nähtavaks läbi korduse ja rituaalsuse, kasutades selleks nii graafikast pärinevaid žeste kui ka teistest meediumitest pärit väljendusviise.

Kunstnike lähenemine keskendub manuaalsele kordamisele, mis vastandub digitaalse korduse igapäevasusele. Selle kaudu uuritakse nii eneseloomise praktikaid, kehalisi rutiine kui ka igapäevaste tegevuste dokumenteerimist. Kordust käsitletakse kui trükilihase treenimist ja identiteedi kujundamise viisi.

Näitusel on esindatud ka kunstnikuraamatute lugemisnurk, mille on kureerinud Agnes Isabelle Veevo. Tegemist on eraldi ruumiga EKA galerii teisel korrusel, kus vaatajal on võimalus tutvuda kunstnikuraamatute, zine'ide ja isekirjastatud väljaannetega.

Näituse kuraatorid on Anita Kodanik ja Maria Izabella Lehtsaar.

Näitusel osalevad kunstnikud Mindaugas Aniūnas, Loora Kaubi, Elise Marie Olesk, Paul Rannik, Nils Joonatan Rammo, Gintaute Siniakovaitė, Aidas Stončius ja Daria Titova.

Raamatunurga kuraator on Agnes Isabelle Veevo. Raamatunurga kunstnikud on Rokas Bokus, Eline Cremers, Fatima-Ezzahra el Khammas, Laura Merendi, Helena Pass, Eleri Porroson, Julia Syrzistie, Ljubov Terukova, Laura Tursk ja Mirjam Varik.