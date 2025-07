Põlvamaal tuuakse lavale laste suvelavastus "Kartuli kuningriik"

Helena Kochi lasteraamatu "Kartuli kuningriik" põhjal valminud lavastus räägib loo juurviljadest, kes kasvavad tädi Tiia aias ja kelle suurim soov on, et nad ära süüakse.

"Ma elan ühes kastis koos valge peediga. Vahepeal oleme sõbrad, vahepeal oleme natukene konkurendid. Me siis vaidleme selle üle, kes meist on kõige ilusam. Selleks tuleb meile kuningas appi ja lahendab selle olukorra ära," lausus näitleja Demi Paulson.

Aedviljade kuningaks on vana kartul, kelle valitsemisega on küll kõik rahul, ent kes on valitsemisest väsinud ja soovib ameti maha panna. Mõistagi soovivad seejärel kõik ise võimu haarata.

"Punapeet on kohe hakkamas, haarabki võimu ja kõik lõpuks näevad, et peedivõim on kuidagi teistmoodi kui kartuli oma," ütles lavastaja Ivo Eensalu.

Ivo Eensalu tõdes, et Eestis tehakse küll palju teatrit, aga liiga vähe on tükke lastele.

"Nagu te teate, laste teatritükke ju keegi ei tee. Lapsed on küll väga tähtsad, aga ega neile teatrit suurt teha ei ole vaja. Teha on ikka suurt kunsti vaja ja lapsed vaadaku telekast "Kättemaksukontorit"," sõnas Eensalu.

Õpetlikku lugu, kaunistab Kätlin Vaheri loodud originaalmuusika ja kostüümikunstniku Hille Leiteni loodud värviküllased ja tõetruud kostüümid.

Kogu lavastusega soovitakse tekitada laste huvi köögiviljade kui maitsva toidu vastu.

"Et natukene propageerida lastele ka seda tervislikku toitumist ja näidata, et erinevat värvi köögiviljad võivad olla vägagi ahvatlevad. Ja tõepoolest, siin on minu enda hernepõld, et kui lapsed tulevad, siis enne etendust ja vaheajal ja ka peale etendust nad võivad täiesti sinna hernepõldu sisse jalutada ja sealt endale hernekaunu noppida," lausus Lutsu teatri juht Janno Rüütle.

Lavastust saab näha Põlvamaal Lutsu külas alates reedest kuni 25. juulini.