Galerii: Peipsi järve ääres toimus 16. Tuletorni kontsert

Näitleja ja melomaani Guido Kanguri korraldatud festival on austusavaldus oma kodukohale.

"Me kutsume alati neid muusikuid ning bände, kes meile endale meeldivad ning loodame, et kuulajatele meeldib ka. Ega muudmoodi ei oskaksi programmi kokku panna, kui ainult südame järgi. Ja tundub, et siiamaani on läinud õnneks, sest publik on meid selles tihedas suvises kultuuriprogrammis üles leidnud. Siin Peipsi järve ääres, vana tuletorni kõrval, sünnib iga kord midagi tõeliselt ehedat ja ilusat ning ma olen tänulik igale esinejale ning külastajale, kes meid usaldavad," lausus Kangur.

Juba traditsiooniliselt avas õhtu üks kohalik ansambel. Sel aastal rõõmustas publikut kõrvalkülast pärit Kauksi bänd. Veel astusid lavale Naised Köögis, Traffic, Rita Ray ja Lexsoul Dancemachine. Rahvast naerutas nii tõsistel kui eluliselt naljakatel teemadel näitleja Tõnis Niinemets ning pere noorimad said nautida ning lustida perebänd Lolala saatel.