X!

Raadio Tallinna kuu plaat. Duo Tundmus reastab meeleolusid muretutest mõtlikeni

Muusika
Foto: ERR, kaader videost
Muusika

Raadio Tallinna kuu plaat
Duo Tundmus
"Sleepless Nights"

Millal viimati on valminud Eestis jazz-album, milles kasutatakse läbivalt svingi klassikalisi võtteid? Ei meenugi hästi. Olgu see teksti-, meloodia-, harmoonialoomes või esituslaadis, Duo Tundmus sooritab oma täispika debüüdiga "Sleepless Nights" selles vallas põhjaliku selliõppe.

Mõlemad Heino Elleri Muusikakooli vilistlased, panevad duo pianist Lisanne Pappel ja lauljatar Gloria Jörberg õpitu joonelt proovile ning tulemus on igati sümpaatne. Eelkõige nende tahe tabada seda ajatut laadi, mis svingmuusikaga ikka kaasas käib. Läbivalt omaloominguline album, kus tekstid Jörbergi sulest ja muusika Pappeli poolt loodud, reastab see meeleolusid muretutest ja tantsulistest lugudest poeetiliste ja mõtlike lauludeni.

Eraldiseisvana võibki esile tuua laulu "Rändlind", mis muusikalise tundemaastikuna peatab korraks svingiva voo. Kakskeelse kauamängiva klaarimad hetked pärinevadki just eestikeelsetest paladest, kuigi ingliskeelse svinglaulu teksti lihtne-ja-lööv-stiili tabab see loojatandem veatult.

Et hetkel omandab duo pianist Lisanne Pappel juba Amsterdami konservatooriumis jazzklaveri bakalaureusekraadi ning vokalist Gloria Jörberg õpib Rotterdami Codarts Ülikoolis, jääb vaid üle tõdeda – ilus algus on tehtud, ootame kärsitult edasisi arenguid ja loodame, et "Sleepless Nights" on esimene paljude seas.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

LAULU- JA TANTSUPIDU

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:31

Tartu Elektriteater toob linale kõrbekuuma filmiklassika

15:29

Heldur Karmo elulugu ja looming jõudsid kaante vahele

13:39

Ariva: "Kuumadest allikatest" leiab autoreid, keda ei tunne ka kirjandusteadlased

13:20

Kultuurifestivalil Särin astub üles ansambel Koer

12:38

Raadio Tallinna kuu plaat. Duo Tundmus reastab meeleolusid muretutest mõtlikeni

12:24

Ireland Music Weekil toimub esmakordselt Balti fookusprogramm

11:31

Arvustus. Keda kõike lugude linnadžunglis uidates kohata võib!

08:17

Pildid: Haus galeriis avati Reti Saksa skulptuurinäitus

12.08

Milanos toimuvad Eesti ja Põhjamaade džässmuusikuid tutvustavad kontsertõhtud

12.08

Tartuffi publikuauhinna pälvis Filipiini draama "Sunshine"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12.08

Suri kirjanik Aino Pervik

12.08

Vaiko Eplik: Nublu publikuga kohtumine võtab kohati põlved nõrgaks

12.08

Galerii ja videod: ERR-i arhiivipärlid Aino Pervikust

12.08

Kairi Look: meie omailm on Eestis väga sarnane

12.08

Arvustus. Kes tahab ellu jääda, peab kaasa röhkima

11.08

Taavi Tõnisson: valust on võimalik ainult läbi minna

11.08

Rain Rannu film "Vaba raha" saab järje

12.08

Loomingu Raamatukogus ilmusid Nikolai Pirogovi memuaarid

11.08

Arvustus. Gerda Kordemetsa "Häärber" tögab muhedalt eestlaste unistusi

13.05

Suri Terminaatori asutajaliige Arch Veimer

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo