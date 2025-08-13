Raadio Tallinna kuu plaat. Duo Tundmus reastab meeleolusid muretutest mõtlikeni

Millal viimati on valminud Eestis jazz-album, milles kasutatakse läbivalt svingi klassikalisi võtteid? Ei meenugi hästi. Olgu see teksti-, meloodia-, harmoonialoomes või esituslaadis, Duo Tundmus sooritab oma täispika debüüdiga "Sleepless Nights" selles vallas põhjaliku selliõppe.

Mõlemad Heino Elleri Muusikakooli vilistlased, panevad duo pianist Lisanne Pappel ja lauljatar Gloria Jörberg õpitu joonelt proovile ning tulemus on igati sümpaatne. Eelkõige nende tahe tabada seda ajatut laadi, mis svingmuusikaga ikka kaasas käib. Läbivalt omaloominguline album, kus tekstid Jörbergi sulest ja muusika Pappeli poolt loodud, reastab see meeleolusid muretutest ja tantsulistest lugudest poeetiliste ja mõtlike lauludeni.

Eraldiseisvana võibki esile tuua laulu "Rändlind", mis muusikalise tundemaastikuna peatab korraks svingiva voo. Kakskeelse kauamängiva klaarimad hetked pärinevadki just eestikeelsetest paladest, kuigi ingliskeelse svinglaulu teksti lihtne-ja-lööv-stiili tabab see loojatandem veatult.

Et hetkel omandab duo pianist Lisanne Pappel juba Amsterdami konservatooriumis jazzklaveri bakalaureusekraadi ning vokalist Gloria Jörberg õpib Rotterdami Codarts Ülikoolis, jääb vaid üle tõdeda – ilus algus on tehtud, ootame kärsitult edasisi arenguid ja loodame, et "Sleepless Nights" on esimene paljude seas.