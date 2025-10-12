X!

Raadio Tallinna kuu plaat. Sten-Olle tuletab meelde autorilaulu olemuse

Muusika
Foto: ERR, kaader videost
Muusika

Raadio Tallinna kuu plaat
Sten-Olle
"Kehv keha"

Laulja-laulukirjutaja Sten-Olle tuletab meile oma värskeima kauamängivaga "Kehv keha" meelde autorilaulu olemuse – esitajad võivad minna-tulla, kuid keskne visionäär peab olema. Autor, kes kumab kõigest läbi ka siis, kui tema mõtted ja tunded kõlavad kellegi teise suust.

Et Sten-Olle käekiri nii laululooja kui produtsendina on alati ilmselgelt äratuntav, tõuseb sisuline sel albumil mänglevalt esile, vaatamata sellele, et autor ise astub kümne loo vältel vokalistina üles vaid loetud hetkedel. Veelgi enam on märkimisväärne, kui meeslooja valib oma sõnade ja viiside edastajaks eesti noorema põlvkonna laulja-laulukirjutate naiskahurväe. Hämmastava orgaanilisusega sobituvad Haldi, Mari Jürjensi, Li:vi, Simone Minni ja Kelly Vaski suhu kõik Sten-Olle kirjutanud viisi- ja mõttevangerdused.

Tasub äramärkimist ka asjaolu, et "Kehv keha" stiililine tervik ja kõlapilt on võrreldes eelnevate kauamängivatega jõudnud mingi selgelt lihvitud joone ja toonuseni. Teksti olulisuse ja mängulisusega oleme Sten-Olle puhul juba harjunud, kuid see paigutatakse nüüd meloodilisse ja helilisse vormi nõnda, et see muusikaline ülikond istub selga valatult. Seni mingi kompromissitu loomupärasusega loodud laulud, kus imearmsad ja inimlikud traagelniidid näha ja kuulda, passivad värske albumi hoolega viimistletud palad mingi üllatava universaalsusega nii pisikese külakõrtsi kui suurlinna uhke kontserdisaali lavale, minetamata seejuures oma karakteerset olemust.

Selle kõige tuumas vaadeldakse jätkuvalt mingi eluterve huumori ja märki tabava südamlikkusega enda inimlikku kujunemislugu, mis pakub ju teadupärast lõputult ainest, ja küsitakse kuulajalt: "Kas teil on ka nii?". Samastumisrõõmu kui palju.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:13

ETV2 eetrisse jõuab Pärnu filmifestivali võitnud Kullar Viimse dokfilm "Torn"

14:25

Riigiarhivaar Priit Prisko: 99,7 protsenti rahvusarhiivi külastustest toimub veebis

12:19

Pimedate Ööde filmifestival kuulutas välja põhivõistlusprogrammi

11:35

Arvustus. Kinoteatri uue sarja risk, rõõm ja rutiini murdmine

10:33

Raadio Tallinna kuu plaat. Sten-Olle tuletab meelde autorilaulu olemuse

09:27

Xenia Joost: kultuuritoetused peavad toetama arengut, mitte ellujäämist

09:15

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

11.10

Suri näitleja Diane Keaton

11.10

Intervjuu. Olev Subbi endast oma sõnadega

11.10

Ivo Uukkivi 60. sünnipäeva puhul valmis portreesaade "Ilmsi või unes"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:15

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

11.10

Suri näitleja Diane Keaton

11.10

Nädala album. Taylor Swift ei suuda ära põhjendada, miks ta on megastaar

09:27

Xenia Joost: kultuuritoetused peavad toetama arengut, mitte ellujäämist

10.10

Galerii: uuenenud Tallinna Linnateater avas uksed

10.10

Elisabet Reinsalu: Laia tänava majja tagasitulek tekitas taas perekonna- ja kodutunnet

10.10

Pikaaegne Linnateatri saaliadministraator Juta Olesk: popkorniga veel saali ei tulda

11.10

Galerii: Kai kunstikeskuses avati Sirje Runge isikunäitus

09.10

Hooaja esimese "Plekktrummi" külaline on Riina Roose

10.10

Uue muusika reede: Florian Wahl, Maria Kallastu, Clicherik ja Mäx, Madonna jt

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo