X!

Sten-Olle avaldas neljanda albumi "Kehv Keha"

Muusika
Sten-Olle
Sten-Olle Autor/allikas: Erakogu
Muusika

Kolmapäeval avaldas Sten-Olle oma neljanda stuudioalbumi "Kehv Keha", mis kujutab muusiku enda sõnul läheneva keskea embamist.

Sten-Olle sõnul on värske album laulukirjutamise harjutamisest välja kasvanud kollaaž erinevate Eesti andekate lauljatega. "Ma arvan, et tänaseks olen ma parem laulukirjutaja kui laulja. Mitte, et mu laulmisel tingimata midagi viga oleks, aga seda kirjutamist armastan ma veelgi rohkem. Ja siis ma tahtsingi teha plaadi, kus ma kirjutajana üritan painduda minu arust imeliselt kõlavate inimeste järgi. Tahtsin teha nõnda, et laul oleks nende vääriline, aga minu oma."

Lauljatena osalevad plaadil Sten-Olle ise, Kelly Vask, Simone Minn, Haldi Välimäe, Mari Jürjens ja Sofia-Liis Liiv, ühes loos ka Thea Paluoja ja Airi Liiva laululapsed.

"Teine tähtis asi on koostöö - mina hakkasin muusikat kunagi kirjutama sellepärast, et mul meeldis seda teha teistega koos, ühes ruumis. Vahepeal on see nagu meelest ära läinud, sest moderne on ju klõpsida üksi oma läpakas, aga see on minu jaoks end korralikult ammendanud ja ma ka tunnen, et ma kirjutan palju paremini, kui ruumis on inimesi veel."

Albumi teemaks on elukogemuse embamine. "Mul ema ütles kunagi, et kuskil 50-aastaselt hakkab sul täitsa savi, kes ja mida arvab ning siis sa alles näed, kui palju saab elu nautida. Ma olen selle mõtte peale tsipa nagu kade ja kui ma vaatan albumil kõlavaid sõnu, siis on see katse liiga vara tunda sama – juba ongi hea! Täna! Usun siiralt, et kõik sinu elu kõige rõõmustavamad asjad juhtuvad sinuga iga päev, tuleb lihtsalt olla tähelepanelik, et need üles leida."

Pillimänguga toetavad Sten-Ollet Markus Bachmann, Martin-Eero Kõressaar, Jaan-Eerik Aardam, Tõnis Kirsipu, Lauri Kadalipp. Miksimise ja masterdamise eest hoolitses Sten-Olle ise.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

OTSEÜLEKANNE

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

Pärdi radadel

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

17:14

Otseülekanne neljapäeval: Tartu 2024 teeb Kultuurkompassil kokkuvõtteid

15:23

Sten-Olle avaldas neljanda albumi "Kehv Keha"

15:17

Suri muusik ja pedagoog Tiit Juurikas

14:12

Arvustus. Mogwai on avalikuks vaatamiseks välja pandud pilk sissepoole

12:45

Edward von Lõnguse teos jõudis postmargile

12:38

EMTA kontserdi- ja teatrimaja sügishooaeg kulmineerub Rein Rannapi uue lasteooperiga

12:21

Pildid: "Presidendi raamatuklubi" hooaja avasaates on külas Maarja Undusk ja Leelo Tungal

11:47

Pildid: Paasikul toimusid Katariina Aule debüütfilmi "Koerte kasvandik" proovivõtted

11:30

Galerii: Wiiralti preemia laureaadid on Vello Vinn ja Maria Erikson

10:14

Andres Puustusmaa spioonidraama "Ühemõõtmeline mees" jõuab Eesti kinodesse

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

16.09

Suri näitleja ja režissöör Robert Redford

16.09

Galerii: Südalinna teatri majalt eemaldati Vene teatri silt

15.09

Arvustus. Uudse pilguga nähtud Teine maailmasõda

16.09

Sinefiil | Emmydel võidutsenud "Stuudio" on humoorikas sissevaade Hollywoodi köögipoolele

16.09

LR kuldsarjas ilmus romaan 1960. aastate New Yorgi koolielust

15:17

Suri muusik ja pedagoog Tiit Juurikas

13.09

Jalmar Vabarna: olen praktiliselt terve suve väsinud

11:47

Pildid: Paasikul toimusid Katariina Aule debüütfilmi "Koerte kasvandik" proovivõtted

10:14

Andres Puustusmaa spioonidraama "Ühemõõtmeline mees" jõuab Eesti kinodesse

16.09

Riste Sofie Käär andis välja luuleraamatu "Aps!"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo