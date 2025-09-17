Sten-Olle avaldas neljanda albumi "Kehv Keha"

Sten-Olle sõnul on värske album laulukirjutamise harjutamisest välja kasvanud kollaaž erinevate Eesti andekate lauljatega. "Ma arvan, et tänaseks olen ma parem laulukirjutaja kui laulja. Mitte, et mu laulmisel tingimata midagi viga oleks, aga seda kirjutamist armastan ma veelgi rohkem. Ja siis ma tahtsingi teha plaadi, kus ma kirjutajana üritan painduda minu arust imeliselt kõlavate inimeste järgi. Tahtsin teha nõnda, et laul oleks nende vääriline, aga minu oma."

Lauljatena osalevad plaadil Sten-Olle ise, Kelly Vask, Simone Minn, Haldi Välimäe, Mari Jürjens ja Sofia-Liis Liiv, ühes loos ka Thea Paluoja ja Airi Liiva laululapsed.

"Teine tähtis asi on koostöö - mina hakkasin muusikat kunagi kirjutama sellepärast, et mul meeldis seda teha teistega koos, ühes ruumis. Vahepeal on see nagu meelest ära läinud, sest moderne on ju klõpsida üksi oma läpakas, aga see on minu jaoks end korralikult ammendanud ja ma ka tunnen, et ma kirjutan palju paremini, kui ruumis on inimesi veel."

Albumi teemaks on elukogemuse embamine. "Mul ema ütles kunagi, et kuskil 50-aastaselt hakkab sul täitsa savi, kes ja mida arvab ning siis sa alles näed, kui palju saab elu nautida. Ma olen selle mõtte peale tsipa nagu kade ja kui ma vaatan albumil kõlavaid sõnu, siis on see katse liiga vara tunda sama – juba ongi hea! Täna! Usun siiralt, et kõik sinu elu kõige rõõmustavamad asjad juhtuvad sinuga iga päev, tuleb lihtsalt olla tähelepanelik, et need üles leida."

Pillimänguga toetavad Sten-Ollet Markus Bachmann, Martin-Eero Kõressaar, Jaan-Eerik Aardam, Tõnis Kirsipu, Lauri Kadalipp. Miksimise ja masterdamise eest hoolitses Sten-Olle ise.