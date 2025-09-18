X!

Raadio Tallinna kuu plaat. Remmeli loomingulised otsingud toimuvad soojas võtmes

Foto: Siim Lõvi /ERR
Raadio Tallinna kuu plaat
Joel Remmel Trio ja Jukka Eskola
"Peegeldused".

Joel Remmel Trio ja Jukka Eskola kauamängiv "Peegeldused" käivitub maheda ja samas piduliku sammuga. Heino Elleri "Kodumaine viis" jazz'i võtmes hoiab lugupidavat joont ja pakub välja esmased ootused albumi tervikkõlale, et siis iga järgneva palaga seda nihutada. Omad instrumentaal-jazz'i tõlgendused saavad veel Naissoo, Tobias, Oit ja isegi Kreek.

Nagu Joel Remmeli projektidele omane, otsitakse mängulise ja väljapeetu piiril seda helivõtit, mis hoiaks ja samas käivitaks nii kuulajat kui muusikut. Ilu ja lihtsust samas ei peljata. Varemgi soome tipptrompetisti Eskolaga salvestanud ning laval esinenud trio jääb mõneti siin tahaplaanile, et olla täpseks ja sisuliseks toeks solistile, kes jällegi ei taha liialt domineerida. Nõnda siis kiigutakse sel tasakaalukeelel ja sünnib mingi põhjamaistele muusikutele omane tempereeritus. Kuigi loost-loosse on gruuvi ja on õrnust, on tarmukust ja ka soolosid, millest saab enamgi kui söönuks.

Siinkohal tasub mainida saksofonist Aleksander Paali, kes teeb kaasa kahes palas ning pakub oma soolodega ehk albumi kõige särtsakamad hetked. Rõõmsast vabadusest kantud "Ester McCoy" ja "Mängumeeste minutid" – mõlemad Remmeli sulest – seisavadki kogu tervikus omaette energiasammastena, mõjudes omamoodi külalispaladena muidu üsna väljapeetud laenude jadas.

Mis aga ühendab seniseid Remmeli juhitud ettevõtmisi ja ka käesoleva albumi palasid – kõik loomingulised otsingud toimuvad mingis äraütlemata soojas võtmes ning seepärast käib kuulaja hea meelega nende otsingutega kaasas.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

