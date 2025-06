Raadio Tallinna kuu plaat. Rubundi "Luulutaja" on võluvalt värske ja ajatu korraga

2015. aastast tegutsev Rubundi, mille keskmes laulja ja laulukirjutaja Liisa Tetsmann, on oma kümnendal tegutsemisaastal jõudnud neljanda kauamängivani. Seni on ansamblil ette näidata täispikad albumid "Mõttemets" ja "Müha" ning 2023. aastal nägi ilmavalgust lühialbum "Fantasöör".

Tetsmann on ikka Tetsmann, võib tõdeda. Laulud on ikka tekstikesksed ning vaatlevad nii enda sees kui ümber toimuvat omal ekstsentrilisel moel. Kuid iga kauamängivaga jääb üha täpsemini pinnale just see kimp mõtteid ja helisid, mis üha tabavamalt Rubundi tuuma edasi annavad. Seeläbi on "Luulutaja" tasakaalukalt maitsestatud muusikaline roog, mis lubab ennast kergesti seedida, kuid täidab kõhtu kaua.

Ühtlasi võib tõdeda, et Rubundi on ikka Rubundi. Aastatega Tetsmanniga samale lainepikkusele kalibreerunud kaasmuusikud aitavad täie veendumusega tema lauludel kehastuda. Algse laululoome kõrval ongi võrdselt olulisel kohal nende laulude ümber loodud muusikaline võnge, mis mingi elegantse vaevatusega loost-loosse kulgeb. Nõnda sünnib pealtnäha tasandatud muusikaline kõne, mis kätkeb endas sisesärinaid.

Ansambli koosseisu kuuluvad lisaks Tetsmannile Martin-Eero Kõressaar kontrabassil ja bassil, Indrek Tetsmann trummidel, Grigori Rõžuk kitarril ning Helen Kannus ja Vivi Maar taustalauljatena. Võluvalt värske ja ajatu korraga, luuakse albumil atmosfäär, mis kõiki lugude osiseid eraldi vaadelduna eeldaks taustsüsteemiks justkui mingit drapeeritud sisuga ja vana kipaka klaveriga lokaali, kuid kõlab kokku ometi nagu üle lahtise välja liuglev leebe tuul. On õhku, on kergust. Ka tumedamates palades.

Iga lugu sel kauamängival kannab endas singli võimekust, kuid tervikuna paigutuvad laulud sel albumil perfektsesse ritta nagu tikud tikutopsis. Kuulajal vaid vaja tuli läita.