Liisa Tetsmann: Rubundi on maailm, kus minu muusika elab

Ansambli Rubundi laulja ja kitarrist Liisa Tetsmann rääkis Vikerraadio saates "Owe Peterselli show", et uus album "Luulutaja" on segu lugude jutustamisest, luuletamisest ja pettekujutelmadest.

"Rubundi on minu jaoks maailm, kus minu muusika elab. Ta on muinasjutumaailm, kus ma laulu kirjutades sees olen. Ma visualiseerin seda, näen igasugu põnevaid maastike ja värve olenevalt laulust," selgitas Tetsmann ansambli nime ja märkis, et ka teda ennast kutsutakse nüüd vahel Rubundiks.

Albumi pealkirjaks on "Luulutaja". "Kui ma laulu kirjutan, siis ma lähengi kuskile enda sisemaailma ja luuletan, otsin, igasugused pildid on silme ees. Seda "Luulutaja" mulle tähendaski, et ta on selline lugude jutustamise, luuletamise ja pettekujutelmade segu. See tundus mulle väga hästi sobivat," rääkis Tetsmann.

Rubundi uus album sündis umbes pooleteise aasta jooksul. Kogumikult leiab kümme lugu, mõned neist olid küll ka varasemast ootamas, kuna taheti täispikk album ära oodata. "Kui laul sünnib, siis ta on natuke lahtine veel, ei tea täpselt, mis tempos ta tahab elada, mis vormis tahab olla. Niimoodi natuke ligadi-logadi lood läksid lavale ja hakkasid oma elu elama," rääkis Tetsmann.

"Kunagi ei tea ka ette, kuidas lood tööle hakkavad. Näiteks mõned asjad, mis stuudios jubehästi hakkavad tööle, on väga raske teinekord laval tööle saada. Siis sa pead muukima sinna laulu sisse ennast, iga pillimängija peab tohutult pingutama, et saavutada sünergia, et see laul saaks laval toimida," jätkas ta.

Vahekord tumedate ja helgete lugude vahel albumil tuli Tetsmanni hinnangul hea. "Ma alustasin pigem naiivsest laulust, mis on pehme, mõnus, tantsiv ja helge. Ma ka lõpetasin sarnase lauluga, mis on elujaatav pühitsuslaul. Ma tunnen, et see balanss on väga mõnus seekord, see jõuab ringiga algusesse tagasi, on tore teekond eri meeleolude vahel."

Tetsmann on öelnud, et oma muusikaga taotleb Rubundi vabadust lasta oma tunnetel ja mõtetel minna ning võtta nendest tekkiv maavärin vastu rahuliku ja kaine meelega. "Inimeste tundemaastik on väga kaootiline, sa võid tunda tohutult erinevaid asju igapäevaselt ja sa ei tea tegelikult, mida nende tunnetega peale hakata. Siis see ongi nagu maavärin pidevate tunnete näol, seda me oleme üritanud edasi anda. See on puhtinimlik, et meil käivad need värinad peal," selgitas muusik.