Ansambel Rubundi andis välja lühialbumi "Fantasöör"

Originaaltekstide ja muusika autori, laulja ja kitarristi Liisa Tetsmanni sõnul on "Fantasöör" muinasjutulise kõlaga kogumik inimese sisemistest heitlustest, käitumismustritesse kaevumisest ja oma saba taga ajamisest. "Inspiratsioon tuli peamiselt loodusest ja kasvavast vajadusest süveneda oma siseilma."

Uuel lühialbumil kõlavad neli eestikeelset laulu: "Tuli", "Sõnad kopsust", "Meri" ja "Alustame otsast". Album on Rubundi kolmas kogumik, varem on ilmunud kaks albumit, milles on džässi-, bluusi- ning folgihõngu: "Mõttemets" (2019) ja "Müha (2021).

Koosseisu tuumiku moodustavad laulukirjutaja, kitarrist ja laulja Liisa Tetsmann, kontrabassist Martin-Eero Kõressaar, trummar Indrek Tetsmann ja kitarrist Grigori Rõžuk. Kontserdi koosseis on pisut suurem, laval liituvad bändi põhikoosseisuga klahvimängija Antti Kammiste ja bäkilauljad Helen Kannus ja Keidi Vatter.

Albumi "Fantasöör" salvestas, miksis ja masterdas Margus Alviste, plaadi kujundas Liisa Tetsmann. Rubundit saab näha ka augustis toimuval festivalil Viru Folk.