Uue muusika reede: Meelik, Miley Cyrus, Clicherik, Tyla

Meelik – "Särin"

Koolibänd Meelik avaldas uue singli "Särin", millega kaasas Tallinna Energia avastuskeskuses filmitud muusikavideo. "Jah, võib öelda, et olid võrdlemisi pingelised videovõtted," sõnas bändi trummar Martin Petermann. "Aga õnneks toimetasime keskuse töötajate valvsate pilkude all, tänu millele väljusime lõpuks eluga nii meie kui ka eksponaadid."

Velle ja Hellika – "Hiding tears"

Veebruaris avaldasid Minimal Windis tegutsev produtsent ja laulukirjutaja Velle Tamme ning laulja Hellika Otsar ühise singli "How" ning maikuus panid sellele veel kaks lugu kõrvale ja tulemuseks ühine EP nimega "Tears".

Shelton San – "Funky Old Fella"

Rohkem kui kahe aastakümne eest tegevust alustanud Tallinna alternatiivrokibänd Shelton San avaldas reedel kolmanda täispika albumi "Wilderness Follows". Shelton Sanis tegutsevad Valter Nõmm (kitarr, vokaal), Andreas Johandi (basskitarr) ning Raul Ilvest (löökpillid).

Clicherik – "Nagu kodus"

Aasta alguses soome keeles soolokarjääri alustanud Clicherik tegi Universal Musicu alt otsa lahti ka eesti keeles. Clicheriku sõnul on tegemist lahkuminekulooga, mis sobib ka tantsimiseks. "Isegi kui lugu räägib millestki valusast, siis – we party! Olen maast madalast kuulanud väga palju elektroonilist muusikat, nii et selle loo tegemine oli justkui pilk tagasi – kingitus väikesele Clicherikule, kes kunagi Skullcandy kõrvaklapid peas Aviciit ja Skrillexit kuulas."

Rubundi – "Puuvilus Samba"

Rubundi avaldas kolmanda singli 16. mail ilmuvalt albumilt "Luulutaja". Sõnade ja muusika autor on bändi laulja ja kitarrist Liisa Tetsmann.

Stefania Boika – "Ma ei saa"

Stefania Boiko avaldas selle aasta teise singli, mille autorid on Boiko, Reen Berg ning Henri-Erik Tammi, kes vastutas ka produktsiooni ja miksi eest. Afrobeats'ist inspireeritud poplugu on osaliselt ka Boiko kummardus vogue-kultuurile.

Rute – "Lover"

Rute avaldas nimiloo veel maikuu sees ilmuvalt debüütalbumilt "Lover". Bändi koosseisu kuuluvad solist Rute Trochynskyi, kitarrist Franz Königswieser, bassist Alec Aleksejeva ja trummarl Egert Käesel. "See on heliline päevikulehekülg – sissevaade murdumisele ja selle valu vormimine millekski ilusaks ja puhtaks," rääkis Rute uuest loost.

Muster – "Jää räästa otsas tilgub"

Poprokk trio Muster avaldas uue singli, mis bändi sõnul räägib kevade esimestest märkidest. Loo kirjutamiseks sai bändi kitarrist Erik Mikussaar inspiratsiooni madratsiga Paala järvel purjetades. Mikussaare kõrvale tegutsev Mustris veel trummar Kert Laur ja laulja Mait Mikussaar.

Carlos Ukareda – "Nagu eile"

Carlos Ukareda andis välja oma karjääri kõige tempokama loo. Lugu sündis koos Steven Ilves ning räägib Ukareda sõnul suhtest, mis on äsja lõppenud ja kus üks pool on edasi liikunud, aga teine veel mitte.

Mariin K. – "Puddle"

Eesti kitarristi ja laulukirjutaja Mariin Kallikormi eestvedamisel tegutsev dream pop'i ansambel Mariin K. avaldas neljapäeval plaadifirma Seksound alt debüütalbumi "Rose Skin". ""Rose Skin" on katse mõista, kuidas hoida oma südant lahti ka siis, kui tahaks end peita," ütles Kallikorm. "See räägib armastusest, eneseotsingutest ja sellest, kuidas haprusest võib saada tugevus."

Kara-Lis Coverdale – "Offload Flip"

Reedel ilmus Eesti juurtega Kanda muusiku ja helilooja Kara-Lis Coverdale'i värske album "From Where You Came". Plaat on kirjutatud ja salvestatud Pariisis ja Stockholmis ning viimase lihvi sai album Kanadas Ontarios. Albumil teevad kaasa helikunstnik ja tšellist Anne Bourne ja tromboonimängija Kalia Vandever. Albumi 11 lool kuuleb keelpille, puu- ja vaskpuhkpille, klahve ning sünteetilisemat elektroonikat.

Maria Faust – "March nr. 4"

Saksofonist ja helilooja Maria Faust avaldas reedel koos oma džässansambli Sacrum Facerega plaadifirma Stunt records alt marsimuusikale pühendatud albumi "Marches Rewound & Rewritten". Faust pöörab pea peale, aeglustab ja paneb tagurpidi käima diktatuuride muusika, luues uutmoodi marsimuusika, mis paljastab selle pompöössed valed ja lubab sel ebaõnnestuda. Seeläbi soovib ta marsimuusika vabastada oma türannia tööriista rollist.

Tyla – "Bliss"

Selle aasta juulis möödub alles kaks aastat Lõuna-Aafrika Vabariigi lauljatari Tyla suurele areenile lennutanud megahiti "Water" ilmumisest, aga näib justkui oleks möödunud aastal juba ka Grammyga pärjatud laulja seal juba palju kauem olnud. Seni peamiselt "Waterist" ja debüüt-EP'st viimast välja pigistanud (EP'st sai mõned kuud hiljem album ja möödunud aasta sai sügisel deluxe-album) tundub nüüd hoogu võtvat hoopiks uues ajastuks, kus kodumaised mõjutused USA ja Euroopa popiga veel tihedamalt kokku õmmeldud.

Pinkpantheress – "Stars"

Kahe singliga uue muusika reede rubriigist läbi käinud briti popartist Pinkpantheress jõudis nüüd oma värske miksteip-albumi välja anda ning kohati tundub see isegi täpsem versioon sellest, mida oodati tema 2023. aasta stuudiodebüüdilt "Heaven knows".

Nourished By Time – "Max Potential"

Briti popartist Nourished By Time ehk Marcus Brown teatas, et augustis on oodata tema teist albumit "The Passionate Ones", mis järgneb möödunud aastal ilmunud EP-le, ja jagas kuulajatega ka esimest singlit.

Fiona Apple – "Pretrial (Let Her Go Home)"

Pärast peaaegu viis aastat kestnud pausi on USA laulja-laulukirjutaja Fiona Apple tagasi täiesti uue loominguga. Apple, kelle üks hobidest on ka kohtusüsteemi ja -istungite jälgimine, jutustab värskel singlil loo naisest, kes ootab arestimajas oma kohtuistungit ja kui teda süüdi ei mõisteta, ei saa ta ka enam koju minna, sest sellest on ta vahepeal ilma jäänud.

Leikeli47 – "Soft serve"

Jõuline ja alternatiivsem New Yorki räppar Leikeli47 teatas, et "Lei Keli ft. 47 / For Promotional Use Only" ehk järg tema soojalt vastuvõetud 2022. aasta albumile "Shape Up" näeb ilmavalgust järgmisel kuul. Uudist saadab kõhe ja skeletaalne ballroomi-hõikeid täis räpplugu.

André 3000 – "Blueberry mansions"

2023. aastal ootamatu ambient-flöödi-albumiga ERR-i kultuuriportaali aasta albumite edetabeli esikoha haaranud endine Outkasti räppar André 3000 vahetas pilli ja andis nüüd välja seitsmeloolise klaverialbumi "7 piano sketches". Albumi avaldas endine räppar esmaspäeval, mil väisas klaver selja külge kinnitatud ja must prügikott käes ka aasta suurimat moesündmust Met Galat.

Miley Cyrus – "More to Lose"

Miley Cyrus avaldas oma kuu lõpus ilmuvalt albumilt "Something Beautiful" järjekorras neljanda loo, eltonjohniliku klaveriroki ballaadi "More To Lose".

Billy Woods, Elucid ja Cavalier – "Lead Paint Test"

Abstraktsema seljakoti-räpi üks olulisemaid nimesid, New Yorgi räppar Billy Woods avaldas reedel oma 13. albumi "Golliwog". Paar päeva enne albumi ilmumist avaldas Woods viimase singli, kus võetakse kõhedusttekitava täpsusega ette katkise kodu temaatika.

Royel Otis – "Moody"

Möödunud aastal oma täispika debüüdiga "Pratss & Pain" ja sellel kõlanud kohati naiivse indierokiga korralikult südameid võitnud on tagasi uue looga, kus on alles kõik see, mis nende debüüdi puhul võluda võis.

Moses Sumney ja Hayley Williams – "I Like It I Like It"

Võrdlemisi ootamatu pöördena on üksteist muusikaliselt leidnud USA laulja ja laulukirjutaja Moses Sumney ning ansambli Paramore esinaine Hayley Williams. Sumney sõnas, et Paramore oli saatjaks tema ärevale noorusele ning leidis, et kõige parem oleks uut laulu ängi tekitavast armumisest laulda just koos Williamsiga.

Men I Trust – "Carried Away"

Vähem kui kaks kuud pärast selle aasta esimese albumi "Equus Asinus" ilmumist on Kanada indie-popi trio Men I Trust avaldanud järje "Equus Caballus".

Erika de Casier – "The Garden"

Eikusagil ilmus reedel välja ka Taani poplaulja ja -laulukirjutaja neljas album "Lifetime". Kui veidi rohkem kui aasta tagasi ilmunud "Still" peal kõlas jäine ja digitaalne 90-ndate madalatempoline RnB, siis värskel albumil on märksõnaks trip hop.

Mark Pritchard ja Thom Yorke – "Bugging Out Again"

Elektroonilise (rohkem või vähem või üldse mitte tantsu)muusika produtsent Mark Pritchard andis koos Radioheadi ninamehe Thom Yorke'iga välja duo unistava ja unenäolise debüütalbumi "Tall Tales".

