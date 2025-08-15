X!

Tartu Akadeemiline Meeskoor suundub kontserttuurile Põhja-Ameerikasse

Muusika
Tartu Akadeemiline Meeskoor
Tartu Akadeemiline Meeskoor Autor/allikas: Egon Bogdanov
Eesti vanim järjepidevalt tegutsev meeskoor, Tartu Akadeemiline Meeskoor (TAM) sõidab 16. augustil kontsertreisile USA-sse ning Kanadasse, kus antakse kokku viis kontserti.

Reisi idee sai paika pandud juba 2020. aastal kui meeskoor valmistus oma 110. juubeliks. Pandeemiast tingitud põhjused lükkasid aga reisi viie aasta võrra edasi, kuid nüüd on koor peagi Ameerika poole lendamas.

Koori presidendi Jako Arula sõnul on reisi korraldamine üldjoontes sujunud. "Rõõm on tõdeda, et juba enne kohalejõudmist on sees hea tunne, et ootamas on soe vastuvõtt. Lisaks kontsertidele on plaanis mitmeid erinevaid kohtumisi muuhulgas näiteks Tartu sõpruslinna Salisbury linnapeaga, kus edastame ka Tartu Linnapea tervitussõnad."

Jako Arula leiab, et reis on oluline mitmest aspektist. "Nii pikad reisid ei ole meiesuguse harrastuskoori puhul üldsegi tavalised. Meie viimane pikem reis viis meid 2014. aastal Jaapanisse ning viimane USA reis jääb aastasse 2003. Sellised reisid on ideaalseks võimaluseks tutvustada Eesti meeskoorimuusikat ka kodukandist kaugemal ning viia ka Põhja-Ameerika eestlaste ja kohalikeni veidi laulupeo meeleolu," sõnas Arula.

Põhjust annavad ka Veljo Tormise 95. ning Arvo Pärdi 90. sünniaastapäev. Esimest hooaega koori juhatav Roland Viilukas nendib, et kuigi Arvo Pärt ei ole just palju meeskooriteoseid kirjutanud, siis on mõned neist siiski tee TAMi repertuaari leidnud.

"Arvo Pärt on Eesti muusikamaastikul see miskine rahu, mida praegune maailm vajab," leiab ta. Lisaks Pärdi muusikale esitab meeskoor ka Veljo Tormise teoseid, kes on meeskoorimuusika kullavaramusse andnud väga suure panuse.

Kokku esineb TAM viiel kontserdil: Marylandi osariigis Silver Springis, Salisburys, Frederickis; Torontos (Kanada) ja lõpetuseks New Yorkis. Neist Silver Springi, Toronto ja New Yorki kontserdid toimuvad muide koos kohalike kooridega, kes kõik osalesid kõik ka käesoleval aastal toimunud üldlaulupeol.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

