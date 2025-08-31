Arvustus. "Teine vaatus": muigvel sui filmikunsti tuleviku pärast südant valutamas

Quentin Dupieux'd võiks nimetada prantsuse Wes Andersoniks. Mitte et nende lavastajate filmidel peale kuiva absurdihuumori palju ühist oleks, kuid mõlema tööd moodustavad justkui omaette kõverpildi tegelikkusest, absurdse paralleeluniversumi. Oma filmides on Dupieux nöökinud eri žanre, "Teises vaatuses" on sihikul filmimeedium kui niisugune.

Enne filmidebüüti sai Dupieux tuntuks muusikuna artistinime Mr. Oizo all. Elektroonilist muusikat on ta avaldanud aastatuhandevahetusest saati üsna regulaarselt, kord kriitikute kiituse, kord pigem vile saatel. Sellega võrreldes on tema filmikarjäär möödunud üsna stabiilses pärituules: festivalide ja arthouse'i väljalt päriselt peavoolu murdmata, kuid siiski püsivalt kodumaist publikumenu ja rahvusvahelist tunnustust nautides.

Kuigi Dupieux' esimene film valmis juba 2001. aastal, pälvis ta tähelepanu ennekõike oma paljude filmifännide silmis signatuurteoseks jäänud 2010. aasta õuduskomöödiaga "Kumm". Selle ogar high concept lugu seadis raamid paika ka kõigi tema tulevaste filmide sürreaalsuse osas: keskendutud on kõrbes ringi veerevale autorehvile, mis suudab mõtte jõul inimesed plahvatama panna ning satub kassi-hiire mängu kohaliku šerifiga.

Samasugusele jaburale, sageli ühe-kahe lausega kirjeldatavale ideele on ehitatud ka paljud Dupieux' järgmised filmid. Näiteks "Kärbse" keskmes on ärandatud auto pagasiruumist leitud seasuurune kärbes, "Uskumatu, aga tõsi" viib uude majja kolinud abielupaari salapärasesse auku põrandas, mis muutvat nende elu, "Silm peast välja" tögab krimipõnevikke, "Hirvenahas" ostab aga mees kalli nahkjaki, mis temaga rääkima hakkab.

Eriti tootlik on Dupieux olnud sel kümnendil, saanud viimase viie aastaga valmis ei rohkem ega vähem kui seitse filmi. Mullu Eestiski ekraanile jõudnud "Yannickis", millest valmis Juhan Ulfsaki käe all tänavu Endla teatris lavatõlgendus "Juulikuu lumi", jälgib Dupieux töölisklassi meest, kes jantliku etenduse ajal vihastab, saali pantvangi võtab ning näitlejad uut, tema enda kirjutatud näidendit mängima paneb.

Arvestades, et "Yannicki" teatrisatiir on ehk ka Dupieux' seni kõige ühiskonna- ja kultuurikriitilisem töö, on ehk suisa loogiline, et Prantsusmaal juba eelmise aasta mais esilinastunud "Teises vaatuses" võtab ta ette filmimaailma.

"Teine vaatus" koosneb vormiliselt kolmest osast, mille sisse mahub viis pikka vestlust. Kaks sõpra David (Louis Garrel) ja Willy (Raphaël Quenard) jalutavad kohtumisele Davidi pruudi Florence'iga (Léa Seydoux), keda temast tüdinenud noormees püüab hoopis oma parima semuga kokku viia. Seejuures ei tee tegelased saladust tõsiasjast, et on täiesti teadlikud kaamera lähedusest. Ühel hetkel läheb vestlus üle vaidluseks, milliseid sõnu on sobilik kasutada erivajadusega inimese või teise rassi kohta. Avaliku halvakspanu hirmus tõtatakse ennast valmiva filmi huvides tsenseerima ja parandama.

Ühtlasi kannab nime Teine Vaatus Prantsusmaa põldude ja metsade vahel asuv söökla, kus ootavad Florence ja tema isa Guillaume (Vincent Lindon), keda tütar soovib hirmsasti peigmehele tutvustada. Nelja tegelase dünaamika kisub nähtavale uued lahkhelid, seda nii tegelaste kui ka neid kehastavate näitlejate vahel. Pärast ühist stseeni jalutatakse muutunud paarides tagasi, mängides jätkuvalt korraga lahti justkui kaht lugu: üht veidrat romanssi ja ka rappa kiskuvaid filmivõtteid.

Louis Garrel ja Vincent Lindon filmis "Teine vaatus" Autor/allikas: kaader filmist