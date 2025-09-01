Buena Vista Social Clubi orkestrijuht Jesus Ramos esineb uue kollektiiviga Tallinnas

25. jaanuaril esineb Tallinnas Buena Vista Social Clubi orkestrijuht ja tromboonimängija Jesus "Aguaje" Ramos koos oma kollektiiviga Buena Vista Orchestra.

Ramos sündis 1951. aastal Kuubal ning on kõige paremini tuntud kui ansambli Buena Vista Social Club orkestrijuht ja tromboonimängija. Tal on olnud ka keskne roll sellistes ansamblites nagu Estrellas de Areito ja Afro-Cuban Allstars, ning nii stuudios kui ka lavadel on ta töötanud koos nimedega nagu Ibrahim Ferrer, Rubén González, and Omara Portuondo.

Aastatel 2014 kuni 2016 tegutses Ramos Orquesta Buena Vista Social Clubi viimase turnee muusikalise juhina. 2024. aastal pani Ramos kokku uue kollektiivi nimega Buena Vista Orchestra, kus mängivad nii vanad tegijad originaalansamblist kui ka nooremad muusikud.

Ramos ja tema orkester hoiavad Buena Vista pärandit elus, tuues kuulajani nii ajatut klassikat kui ka vähem tuntud palasid. Buena Vista Social Club on edukaim Kuuba muusikaline eksport.

Ramose Roll kuuba muusika rahvusvahelisele tasandile toomisel on dokumenteeritud ka Oscarile nomineeritud 1999. aasta filmis "Buena Vista Social Club", milles on tähelepanus keskmes Ramose muusikaline teekond.