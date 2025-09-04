X!

Eestit esindavad Womexil Oopus ja trio Kass-Talsi-Minn

Muusika
Oopus
Oopus Autor/allikas: Martin Kosseson
Muusika

Maailma suurimal globaalmuusika esitlusfestivalil astuvad Põhjamaade laval Eesti esindajatena üles trio Kass-Talsi-Minn ja ansambel Oopus.

Tänavu Soomes Tamperes toimuval rahvusvahelisel globaalmuusika esitlusfestivalil Womex astuvad Põhjamaade laval Eesti esindajatena üles trio Kass-Talsi-Minn ja ansambel Oopus. Lisaks on festivali kavas ka 2022. aasta Womexil vormunud Balti muusikatraditsioone esindav ansambel Baltic Sisters, kuhu kuulub eestlane Marion Selgall.

Regiooni tutvustaval Northern Connections laval esineb üheksa artisti, kelle koosseisud pakuvad rännakut läbi Põhjala muusika: alates kaasaegsetest Põhjamaade kultuuridevahelistest tõlgendustest kuni Baltikumi muusikapärandi peegeldamiseni, hoides suunda edasi Kanada loodenurkade inuiti kultuurini. 

Mandoliini-kontrabassi-vioola trio Kass-Talsi-Minn loob põhjamaiset minimalismi, mida rikastavad elektroakustiline helimaastik ja nüüdisaegsed seaded. Ansamblisse kuuluvad Peedu Kass, Villu Talsi ja Simone Minn. Üheskoos põimitakse värskeks tervikuks jazz ja rahvamuusika maailm.  

Mari Meentalo (eesti torupill, vokaal, parmupill, looperid) ja Johannes Ahun (analoogsüntesaatorid, helindamine) lõid bändi Oopis seitse aastat tagasi ühisest kirest pärimuse ja elektroonilise tantsumuusika vastu. Oopuse loomingus kohtuvad analoogsüntesaatoritega täiendatud vanad regilaulud ja rahvapillid ning nendest tõukuv omalooming. Laval liitub muusikutega tantsija Raho Aadla ning valgus- ja visuaallahendusi loob Aleksander Sprohgis. 

Eesti on esmakordselt esindatud ka Põhja-Balti messialaga, kus teevad koostööd kaheksa riiki: Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Island. Ühiselt planeeritakse ka muusikavaldkonna professionaalide kohtumisi ja kontaktüritusi.

Toimetaja: Karmen Rebane

