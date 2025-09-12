Galerii: Kruusmägi ja Weidinger arutlevad EKA väligaleriis ilma kui vestlusteema üle

Kunstnikud Liisa Kruusmägi ja Lukas Weidinger avasid EKA väligaleriis ööpäevaringselt avatud teose "Ilm kui vestlusteema".

Nähtamatud, kõikehaaravad nähtused nagu kuumus, külm, tuul, (eba)õnn, iha, armastus, vaesus, rikkus on peaosades fragmentaalses narratiivis ilmast ja selle ärritavast kõikjalolekust ühiskonna igapäevaelus, mis selles elab. Teos sisaldab palju isiklikke mõtisklusi ning viiteid inimestele ja olukordadele.

Lukas Weidinger ja Liisa Kruusmägi on loonud ühise teose, kus ühe loo sees jutustub teine. Osa vaatleb välist – ilma linnapildus, teine värviliselt kujutatud elu siseruumides.