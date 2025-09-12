Galerii: kunstihoone uus näitus uurib ühiskondlike normide mõju inimesele

Reedel, 12. septembril avatakse Tallinna Kunstihoone Lasname paviljonis rahvusvaheline rühmanäitus "Surve all". Näitus uurib, kuidas ühiskondlikud normid ja ootused kujundavad inimese elu, tervist ja identiteeti, tuues esile nii nähtavaid kui ka varjatud pingeid.

"Surve all" võrsub ideest, et nii nagu kasvav taim ei tea, kas ta on lill või umbrohi, ei aima ka inimene sündides, millised jõud ja tingimused teda vormima hakkavad. Lasnamäe paviljonis eksponeeritud maalid, skulptuurid, fotod ja videod käsitlevad võimu, vaimset tervist, neuroerinevusi, soorolle ja perekonda.

Näituse kunstnikud on Karl Joonas Alamaa, Charles Borchardt, Jessie Bullivant, Erik Hõim, Linda Mai Kari, Flo Kasearu, Maria Izabella Lehtsaar, Mall Paris, Arle Saar, Inari Sandell ja Rimaldas Vikšraitis. Näituse kuraator on Siim Preiman.

Näitus jääb avatuks 23. novembrini.