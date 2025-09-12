X!

Galerii: kunstihoone uus näitus uurib ühiskondlike normide mõju inimesele

Kunst
Rühmanäitus
Vaata galeriid
39 pilti
Kunst

Reedel, 12. septembril avatakse Tallinna Kunstihoone Lasname paviljonis rahvusvaheline rühmanäitus "Surve all". Näitus uurib, kuidas ühiskondlikud normid ja ootused kujundavad inimese elu, tervist ja identiteeti, tuues esile nii nähtavaid kui ka varjatud pingeid.

"Surve all" võrsub ideest, et nii nagu kasvav taim ei tea, kas ta on lill või umbrohi, ei aima ka inimene sündides, millised jõud ja tingimused teda vormima hakkavad. Lasnamäe paviljonis eksponeeritud maalid, skulptuurid, fotod ja videod käsitlevad võimu, vaimset tervist, neuroerinevusi, soorolle ja perekonda.

Näituse kunstnikud on Karl Joonas Alamaa, Charles Borchardt, Jessie Bullivant, Erik Hõim, Linda Mai Kari, Flo Kasearu, Maria Izabella Lehtsaar, Mall Paris, Arle Saar, Inari Sandell ja Rimaldas Vikšraitis. Näituse kuraator on Siim Preiman.

Näitus jääb avatuks 23. novembrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

Pärdi radadel

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:50

Honkasalo: filmis "Orenda" on inimtunded, millest ei saa sõnadega rääkida

18:45

Saaremaale kavandatakse maineka arhitekti Louis Kahni keskust

16:35

Uue muusika reede: Cecilia, The Weeknd, Alika, Gorillaz jpt

16:00

Galerii: Kruusmägi ja Weidinger arutlevad EKA väligaleriis ilma kui vestlusteema üle

15:59

Galerii: kunstihoone uus näitus uurib ühiskondlike normide mõju inimesele

15:40

Ekspeditsiooni "Leviaatani" väljamüüdud etendused jäävad ära

15:23

Südalinna teatri loominguline juht: otsuseid ei saa teha ainult tuntuse põhjal

14:41

Jaak Allik: koondatud näitlejad on Südalinna teatri kullafond

10:55

Kinoteater toob lavale lühivormidest koosnevad katsetused

10:34

Ullo Toomi rahvatantsustipendiumi pälvis Ülle Feršel

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11.09

Südalinna teater koondab kaheksa näitlejat

14:41

Jaak Allik: koondatud näitlejad on Südalinna teatri kullafond

11.09

Immanuel Pärt: isa tuba oli omaette maailm, kus valitses eriline atmosfäär

11.09

Neeme Järvi: te ei kujuta ette, milline naljavend Arvo Pärt on

11.09

Video: Tallinna Kammerorkester ja Vox Clamantis üllatasid juubilar Arvo Pärti

15:23

Südalinna teatri loominguline juht: otsuseid ei saa teha ainult tuntuse põhjal

15:40

Ekspeditsiooni "Leviaatani" väljamüüdud etendused jäävad ära

11.09

Galerii ja videod: helilooja Arvo Pärt tähistab 90. sünnipäeva

10.09

Joonas Hellerma: Arvo Pärt räägib meiega siis, kui oleme selleks ise valmis

08.09

Rahvusringhäälingu kanalid teevad kummarduse Arvo Pärdi ees

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo