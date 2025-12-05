X!

Kuraator Tamara Luuk: kui meid maha ei lööda, on meie suurim väljakutse AI

Kunst
Foto: Roman-Sten Tõnissoo
Kunst

Kunstihoone Lasnamäe paviljonis avati rühmanäitus "Kasva, kasva, kull on kuhu", kuhu kuraator Tamara Luuk on koondanud ligi nelikümmend tööd, eriliselt on näitusel esile tõstetud videokunst. Luuk tõdes, et kui meid sõjas maha ei lööda, siis on suurim väljakutse AI.

Näitusel eksponeeritud tööd räägivad inimese kasvamisest, näitavad tema eluringi sünnist surmani. Teostes on fragmendid õnnelikust lapsepõlvest isiklike pettumusteni. Näha saab nii videokunsti kui maale, skulptuuri- ja heliteoseid kümnelt kunstnikult, kelle hulgas on nii legende kui ka alles alustavaid loojaid. Kuraator Tamara Luuk ütles, et näituse algpunkt oli ikkagi maailm, milles praegu elame.

"Me oleme just parajasti selles ruumis, mis on meie suurim väljakutse, kui meid sõjas maha ei lööda, siis on suurim väljakutse AI, meie oma emotsionaalne, isiklik, loominguline elu, Kiwa tunneb end nagu kala vees siin, on pikk Kiwa sein, kus on tehisaru loodud pildid, Kiwa andis tehisarule ülesande, et tee mulle tüdrukud, tee mulle robotid, tee mulle tulnukad," ütles kuraator Tamara Luuk.

Ene-Liis Semperilt on näitusel väljas mitu videoteost, neist kõige varasem 2000. aastast. Tema jaoks oli tegu toreda taaskohtumisega, sest tal endal olid need tööd peaaegu meelest ära läinud.

Ene-Liis Semper, Untitled (2000) Autor/allikas: Kaader videost

"Ma olen väga tänulik Tamarale, et ta need oli meelde jätnud, ma ise polnud neid nii ammu vaadanud, taaskohtumine oma vana kujutusega, mis on teos, mida teos tähendab ja mida teos sisaldab, see tundub mulle väga värskendav, kuidagi hästi toredasti on komplekt kokku pandud, kõik asjad haagivad ilusti," ütles kunstnik Ene-Liis Semper.

Näitusel toimub ka omamoodi kohtumine, sest kõrvuti on õpilase ja õpetaja tööd, Ene-Liis Semper on olnud ka Anita Kremmi õppejõud. Kremm, kellel on näitusel väljas kaks videoteost, vaatab ise Semperit rohkem kui treenerit.

"Alati on hea meel, kui sa usud kellessegi ja tema usub sama palju sinusse, ja teis tekib selline arusaamine, mis ei ole sõnadest nõudlik, te kulgete oma teed, aga teil on alati teineteisega hea rääkida, sest see mõttemaailm on sarnane," ütles kunstnik Anita Kremm.

Rühmanäitus "Kasva, kasva, küll on kuhu" jääb Lasnamäe paviljonis avatuks kuni tuleva aasta 1. märtsini.

Anita Kremm. Kui ma olin vesi(2020) Autor/allikas: Kaader videost

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

