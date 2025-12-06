X!

Galerii: Lasnamäe paviljonis avati uus rühmanäitus

Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljonis avati „Kasva, kasva, küll on kuhu!“
Näitusel "Kasva, kasva, küll on kuhu!" on esindatud ligi nelikümmend tööd, sealhulgas videoid, maale, arvutimaale, skulptuuri- ja heliteoseid. Näitusel osalevad Anita Kremm, Eero Alev, Ene-Liis Semper, Jass Kaselaan, Art Allmägi, Kiwa, Kristel Zimmer, Liisamari Viik, Terje Ojaver ja Tõnis Saadoja.

Näitusel eksponeeritud tööd räägivad inimese kasvamisest, näitavad tema eluringi sünnist surmani. Teostes on fragmendid õnnelikust lapsepõlvest isiklike pettumusteni. 

"Näitus räägib sellest, kuidas tüdruku terasusest kujuneb naisinimese tarkus, kuidas meesinimesest õpipoisist saab meister. Räägib lugu, mis kulgeb avastamise rõõmust haiget saamiseni, kõhkluse ja hirmuni omaenese looduga silmitsi seistes. Lugu kohanemisest, surmast ja ülestõusmisest," ütles näituse kuraator Tamara Luuk.

Näituse projektijuht Hanna-Antheia Stern, kujundaja ja installaator Valge Kuup, graafiline disainer Henri Kutsar.

Näitus on avatud 1. märtsini. 

Toimetaja: Annika Remmel

