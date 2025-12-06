Galerii: Lasnamäe paviljonis avati uus rühmanäitus

Näitusel "Kasva, kasva, küll on kuhu!" on esindatud ligi nelikümmend tööd, sealhulgas videoid, maale, arvutimaale, skulptuuri- ja heliteoseid. Näitusel osalevad Anita Kremm, Eero Alev, Ene-Liis Semper, Jass Kaselaan, Art Allmägi, Kiwa, Kristel Zimmer, Liisamari Viik, Terje Ojaver ja Tõnis Saadoja.