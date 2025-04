Galerii: Lasnamäe paviljonis avati kunstnike liidu kevadnäitus

Zürii ja näituse koostajad on valinud välja 120 tööd 67 kunstnikult erinevatest põlvkondadest. Arhitekt Maria Helena Luiga kujundatud ruumis astuvad maali, graafika ja fotograafiaga dialoogi installatsioonid, skulptuurid ja tekstiilikunst, samuti heli-, video- ja digitrükiteosed.

"Väga suur plokk on tänavu pühendatud psühholoogilisele analüüsile, mälestuste analüüsimisele, leiab ka lapsepõlve vaatlusi. Siis liigume edasi rohkem üldisele, tekivad arhetüüpide käsitlused ja me näeme omailma. Sealt looduskeskkonna teemadeni ja keskkonnahoiuni ning lõpetame näituse sotsiaalse kommentaariga kunstnike poolt, nii et liigume üksikult üldisele," selgitas näituse kuraator Madli Ehasalu.

Katrin Valgemäe uurib oma sarjas Femme Fiasco naiste ja loomade sümbioosi kui looduse ja sotsiaalse identiteedi sulandumist. "Ma esitasin need teosed näitusele, sest nad on ühed viimase aja parimad ja märgilisemad teosed, mis näitavad suunda, millega ma edasi liigun," sõnas Valgemäe.

Helikunstnik Aivar Tõnso ebakõlarisüsteemi siseneja kogeb ette sünteesitud heli tavapärasest teisel moel. "Ma kasutan sellist lähenemist, nagu on vibratsiooni-kõlari elementide kaudu materjali sisse heli suunamine. Materjal võimendab seda heli, materjali pinnad on avaramad kui tavapärasemad pinnad ja siis see heli on justkui igal pool. Teine asi on materjali enda karakter, mis lubab saavutada unikaalseid helisid, mis on tavakõlaritega võimatud," rääkis Tõnso.

Tekstiilikunstnik Maryliis Teinfeldt -Grins tõi näitusele esimese töö uuest seeriast Paradiisiaed, mis keskendub muuhulgas vaimse tervise probleemidele.

"Ma olen aru saanud, et oma kunstnikupraktikas olen proovinud luua tervendavat ruumi. Ma koon-tikin päris pikalt, see on mõnus pai, mis ma iseendale teen, ja lõpuks saab näitus kokku pandud. Kui teosed saavad telje pealt maha rullitud, lahti võtta, vaadata ja eemale astuda, siis on kohe selline kevadetunne," ütles Teinfeldt-Grins.

Kevadnäituse žüriisse kuulusid Vano Allsalu (Eesti Kunstnike Liidu esindaja), Madli Ehasalu (Kunstihoone projektijuht), Kulla Laas (Eesti Kunstnike Liidu esindaja), Maria Helena Luiga (näituse kujundaja) ja Rain Tamm (kunstitoetaja). Ka tänavu saab publik hääletada oma lemmikkunstniku poolt.

Kevadnäitusel osalevad kunstnikud Art Allmägi, Eero Alev, Andre Joosep Arming, Sofi Aršas, Aksel Haagensen, Gudrun Heamägi, Madlen Hirtentreu, Irma Holm, Eero Ijavoinen, Mihkel Ilus, Cloe Jancis, Loit Jõekalda, Kai Kaljo, René Kari, Kati Kerstna, Tiiu Kirsipuu, Ilmar Kruusamäe, Liisa Kruusmägi, Gerth Kuusk, Tarrvi Laamann, Peeter Laurits, Krista Leesi, Lisette Lepik, Kris Lemsalu, Raul Meel, Jüri Mildeberg, Maarit Murka, Johanna Mudist, Katariin Mudist, Marko Mäetamm, Kaire Nurk, Terje Ojaver, Aet Ollisaar, Hille Palm, Mall Paris, Illimar Paul, Ann Pajuväli, Per William Petersen, Katrin Piile, Vassa Ponomarjova, Brenda Purtsak, Mari Roosvalt, Leho Rubis, Silja Saarepuu, Reti Saks, Hanno Soans, Grisli Soppe-Kahar, Silvia Sosaar, Marta Stratskas, Marleen Suvi, Erika Tammpere, Maryliis Teinfeldt-Grins, Daria Titova, Sasha Tishkov, Kadri Toom, Aivar Tõnso, Danel Ülper, Elo Vahtrik, Katrin Valgemäe, Kelli Valk, Ekke Väli, Einar Vene, Vergo Vernik, Urmas Viik, Vello Vinn, Mathias Väärsi ja Ivan Zubaka.

Kevadnäitus Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljonis on avatud 8. juunini.