Göteborgis avatakse Eesti kunstniku Madlen Hirtentreu näitus

Hirtentreu soolonäitus seob iroonilise meemikultuuri, algoritmilise unustamise ja keskkonna kokkuvarisemine tuttavaks leiuks – mis tunde jätab aeg, mil iroonia saab otsa isegi somes, ja me ei saa enam aru, mis see on, mille üle me naerame? "Ma korjan lagunevaid aatomeid ja toon neid uuel kujul ellu tagasi, säilitades samal ajal mälestusi nende kadunud elust ning pakkudes uude olemisse leppimist või kergust," kirjeldas Hirtentreu oma loomeviisi.

Madlen Hirtentreu on kunstnik, kelle looming hõlmab skulptuuri ja kohaspetsiifilisi installatsioone. Tal on omandanud bakalaureusekraadi Milano Disainiinstituudis visuaalse kommunikatsiooni erialal ning magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias skulptuuris ja installatsioonikunstis. Hetkel täiendab ta end ehte- ja sepakunsti alal.

NSFW on Göteborgis asuv sõltumatu kaasaegse kunsti platvorm ja galerii, miis tegutseb nii online kui ka füüsilises galeriis, nende programmi kuulub aastas kaheksa näitust, neli välisprojekti, lisaks vestlused, diskussioonid, produktsioonid ning tekstiline looming. Galerii kunstiline juht on Oscar Ramos.