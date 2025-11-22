Galerii: Lasnamäe paviljonis avanes hüpiknäitus "Kuumus. Ulmelugu spaast"

Näitus tutvustab rahvusvahelise koostööprogrammi "Datas. Andmed ja suveräänsus" raames töötava kunstniku Jelena Viskovići residentuuri käigus loodud projekti ja selle loomise protsessi. Residentuuri raames valmiv film esilinastub 2026. aasta juunis Praha Rudolfinumi galeriis.

Film on kantud Jelena Viskovići pikaajalisest huvist taju, emotsioonide ja sotsiaalsete pingete kujunemise vastu tänapäeva Euroopa äärealadel ning laiendab tema varasemat loomingut, kus sürrealistlike jutustuste kaudu uuritakse kehade, tehnoloogia ja ideoloogia vahelisi suhteid sotsialismijärgses kontekstis. Inspireerituna kuurortromaani žanri feministlikest tõlgendustest – muu hulgas Dubravka Ugrešići teosest "Baaba-Jagaa munes muna" ja Olga Tokarczuki romaanist "Empusium" – kujutab film Ida-Euroopa kuurorti kui endasse süüvimise ja tervenemise paika, aga ka sotsiaalsete pingete avaldumise ruumi.

"Kuumuse" tegevus leiab aset ühes Balti riigis asuvas spaakeskuses, kus rühm eakaid naisi püüab leida tasakaalu heaolurežiimideks maskeeritud jõudeelu, noorenduskuuride, ökoloogilise kokkuvarisemise ja digitaalse enesesse sulgumise vahel. Teos uurib konflikte, andmekaevet, taastumist ja ootamatuid vastupanuvorme, mõtiskledes selle üle, kellel on tänapäeva ja tuleviku ühiskondades lubatud vananeda – ja millistel tingimustel.

Hüpiknäitus Lasnamäel jääb avatuks 23. novembrini.