Kunstihoone Lasnamäe paviljonis avati Moskvast pärit tippkunstnike näitus

Mitmete Eesti ja Balti kunstiauhindadega pärjatud Valeri Vinogradov ütles, et tema teosed sünnivad intuitsiooni või instinkti käsul.

"Tema ütleb mulle, mida ja millal teha, mul ei õnnestu mõnikord seda vältida. Äkitselt tuleb mingi loomulik instinkt, et vaja on seda teha ja mina teen. Olen seeriapõhine kunstnik, tavaliselt teen ühel teemal kümme-kaksteist pilti, siis see läheb üle, huvi kaob, ja teen midagi muud," ütles kunstnik Valeri Vinogradov.

Kunstiteadlane Tamara Luuk ütles, et ehkki mõlema kunstniku juured on Moskvas, on nende maailmatunnetus ja käekiri väga erinev. Vinogradov tuli Eestisse noore mehena ja ühines siin sujuvalt abstraktse kunsti looga.

"Yankilevski, kes läks läände 50-aastaselt, tema inimesed jäävad vene inimesteks, nõukogude inimesteks, ja kuna tal on nii peen abstraktne käekiri, siis ta on välja mõelnud oma tõe, oma kunsti ja elutõe, mis on täis märke ja sümboleid ühelt poolt ning teiselt poolt kosmilist ja igapäevast nõukogude inimest. Teda on väga raske üldse kellegagi segi ajada," ütles kuraator Tamara Luuk.

Vladimir Yankilevsky töid leidub Euroopa, Ameerika ja Vene muuseumides ning erakogudes. Eestis on väljas tööd kolmest erakogust.

Näitus "Vladimir Yankilevsky ja Valeri Vinogradov. Elementaarsed vormid ja tunnete anatoomia" on kunstihoone Lasnamäe paviljonis avatud 6. aprillini.