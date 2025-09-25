Galerii: Brenda Purtsak avas isikunäituse "Vaiksed kihid"

Näitus sai alguse kunstniku suure ja ühtehoidva pere fotoalbumist, kus on jäädvustatud nii rõõmsaid hetki kui ka sügavat kurbust ja leina.

"Kõik mälestused on maalidel fotodelt üksteise peale saanud, kihitatud, sõna otseses mõttes, või kõrvutatud. Mäletamine ja mälu on üldse selline asi, et kui filmi või foto puhul sa saad võtta selle foto uuesti ette või kerida filmis tagasi mingi koha, et lähemalt vaadata, mis seal ikkagi toimus, siis mäletamine ja mälu on väga kollektiivne asi. Need teosed siin sisaldavad sellist kollektiivset või perekondlikku tõde ja mälestust," selgitas kuraator Liisi Kõuhkna.

Isiklike mälukihtide kõrval on kunstnik loonud paralleele ka maailmakunstis tuntud sümbolitega. Tähtsasse rolli on tõstetud ka väikeste tüdrukute lemmikmänguasjad ponid, mille pontsakas vorm ja värv on taaselustunud keraamiliste skulptuuridena.

"Keraamika on uus meedium minu jaoks ja iga poniga ma nägin, kuidas mu oskused arenesid ja tekkis ka selline väike hasart. Ma tahaksin teada, kuhu ma sellega välja jõuan. Tehniliselt ja visuaalselt on glasuurimine tegelikult lähedane maalikunstile," sõnas Purtsak.

Näitus Artorvert galeriis on avatud 1. novembrini