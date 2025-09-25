Galerii: lõppesid filmi "Säärane mulk" võtted

Filmi jäädvustati Eesti Vabaõhumuuseumi Pulga talus, Pärnus Koidula muuseumis, Hanila Pauluse kirikus Pärnumaal ning Paluküla maastikul Raplamaal.

Uues kuues "Säärane mulk" on komöödia Lydia Koidula esimese näidendi ainetel, mille stsenarist Ott Kilusk on kohandanud kinolinale, tuues esile ka autori enda. Lugu viib vaataja ärkamisaegse külaelu keskmesse, kus nalja ja armumängude kõrval keerlevad ka maade ja au pärast peetud kired.

Filmi südames on Lydia Koidula, kes otsib maale tulles rahu, ent satub ise sündmuste keerisesse. Küla kauneim neiu Maie seisab kahe kosilase – ausa mulgi Märdi ja kavalpea Ennu – vahel, samal ajal kui isa Peeter keeldub mulki oma pere ringi lubamast. Nii põimuvad Koidula loomingulised otsingud ja küla armumängud ühte loosse.

"Näidendi kallale läksin ülima ettevaatusega, sest pidasin väga oluliseks säilitada Koidula stiili ja ajastulist keelekasutust. Samuti seda, et kirjaniku kriitiline mõtlemine ei kaotaks oma teravust. Lõpuks võin öelda, et need kitsaskohad, millele Koidula viitas, on aktuaalsed ka täna," sõnas Kilusk.

Lydia Koidulat kehastav Maria Teresa Kalmet peab eriliseks seda, kuidas stsenarist on sidunud kokku näidendi ja Koidula enda loo. "Mulle tundub huvitav, kuidas need kaks lugu omavahel põimuvad. Näidendi tegevustikus on Lydia siiski pigem kõrvaltvaataja, inspiratsiooni koguja, õrnalt niitide tõmbaja. Ta saab oma tegelaste kaudu omaenda unistusi täide viia. Ootan põnevusega, kuidas see kõik filmis kokku kõlama hakkab," sõnas Kalmet.

Lisaks Kalmetile astuvad filmis üles noori armastajaid Maiet ja Märti mängivad Amanda Rebeca Padar ja Leonhard Sass Taalmaa, Ennu rollis on Märt Koik, isa Peeter on Pääru Oja ja ema Anne Piret Krumm. Lisaks teevad kaasa Jan Uuspõld, Ago Anderson, Raimo Pass, Alexandr Domowoy ja Magnus Mariuson.

Filmi lavastab Ergo Kuld, stsenarist on Ott Kilusk, produtsendid Kristian Taska ja Armin Karu. Filmi toodavad HansaFilm, Taska Film, Kassikuld ning levitab ACME Film.