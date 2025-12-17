Veebruaris jõuab kinodesse Ergo Kulla ekraniseering "Säärasest mulgist"

Film viib vaataja ärkamisaegse külaelu keskmesse. Noor Lydia, kes on ootamatult saanud kaks armuavaldust kahelt erinevalt noormehelt, sõidab maale heade sõprade juurde oma südames korda looma. Loodetud rahu asemel satub ta aga kirglike sündmuste keerisesse.

Ergo Kulla sõnul seisneb selle filmi võlu Koidula teravmeelses huumoris ja nutikuses. "Ta nägi inimeste nõrkusi ja tugevusi uskumatult selgelt. Meie ülesanne oli tuua see ausus ja vaimukus ekraanile nii, et 150 aastat hiljem tundub see endiselt värske. Meie eesmärk on pakkuda selle filmiga naeru ja kergust."

Lydia Koidulat kehastav Maria Teresa Kalmet ütles, et filmis põimuvad näidendi maailm ja Koidula isiklik lugu üllatavalt loomulikul moel. Tema sõnul on Lydia selles loos pigem vaikne vaatleja ja inspiratsiooni koguv mõtleja, kes tõmbab sündmustel niite justkui kergelt varjust. "Näidendis jääb Lydia kõrvaltvaatajaks, aga filmis saab ta oma tegelaste kaudu ellu viia ka omaenda unistusi. See kahekordne tasand on väga põnev," mainis ta.

Komöödias "Säärane mulk" astuvad üles Maria Teresa Kalmet, Amanda Rebeca Padar, Leonhard Sass Taalmaa, Märt Koik, Pääru Oja, Piret Krumm, Jan Uuspõld, Ago Anderson, Raimo Pass jt.

Film linastub kinodes 27. veebruarist 2026.