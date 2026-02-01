X!

Ott Kilusk andis välja näidendikogumiku "Kiluski piiripealsed näidendid"

Näitekirjanik ja dramaturg Ott Kilusk andis oma 50. sünnipäeva puhul välja näidendikogumiku "Kiluski piiripealsed näidendid".

Kogumik koondab viit eriilmelist ja temaatiliselt mitmekihilist teatriteksti: "Kirvetüü", "Karateka ja salasamurai", "Nagu süldikeeduvesi", "Isad ja pojad" ning "Tagasi tühjusesse".

Kogumik annab põgusa läbilõike Kiluski mitmekülgsest loomingust viimase kümnendi jooksul, liikudes Eesti äärealadelt ja väikekogukondadest kuni metafüüsiliste ja eksistentsiaalsete küsimusteni, kus põimuvad huumor, õudus, argipäev ja apokalüptiline aimdus.

Kogumiku autor on Ott Kilusk, illustratsioonide autor Illimar Vihmar. Raamatu koostas Kaili Viidas, toimetuse ja korrektuuri eest vastutasid Anne-Ly Sova, Kaili Viidas, Helle Kirsi ja Emilie Kirsi, kujunduse lõid Indrek Aija ja Illimar Vihmar.

Toimetaja: Kaspar Viilup

