Galerii: Vanemuises tähistati Aivar Tomminga 70. sünnipäeva
Vanemuise teatri väikeses majas etendus pühapäeval, 28. septembril komöödia "Päikesepoisid", millega tähistati Aivar Tomminga 70. sünnipäeva.
Etenduse järel anti Tommingale üle õnnitlused Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise, Tartu linnapea Urmas Klaasi, Eesti Teatriliidu esimehe Gert Raudsepa ning Vanemuise teatrijuhi Aivar Mäe poolt. Seejärel jätkusid õnnitlused ja pidu juba privaatsemas ringis väikese maja ovaalsaalis.
