Galerii: Vanemuises tähistati Aivar Tomminga 70. sünnipäeva

Etenduse järel anti Tommingale üle õnnitlused Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise, Tartu linnapea Urmas Klaasi, Eesti Teatriliidu esimehe Gert Raudsepa ning Vanemuise teatrijuhi Aivar Mäe poolt. Seejärel jätkusid õnnitlused ja pidu juba privaatsemas ringis väikese maja ovaalsaalis.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: