Funk Embassy andis välja kolmanda "Groove of ESSR" kogumiku

"Groove of ESSR III" Autor/allikas: Estonian Funk Embassy
Plaadifirma Funk Embassy alt ilmus Henrik Ehte ja Ingvar Kassuki poolt koostatud kogumik "Groove of ESSR III", millel tuuakse esile Eesti muusikaline pärandi, mille ilmumist ja rahvusvahelist levikut pärssis raudne eesriie.

Aastatel 1971–1983 salvestatud 11 pala on enamasti nende artistide loodud, kes sündisid juba Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal. Neil oli aga sugulasi Läänes ja antennid suunatud Soome raadiosignaalide poole. Nii leiti suletud maailmas julgus avastada laia maailma helisid.

Mitmed esitajad ja laulukirjutajad, kes uuel kogumikul kohal, said üle Nõukogude Venemaa tuntuks ja ihaldatuks, kuid see ei tulnud kommunistliku partei liini ajades. Vastupidi, tundub, et punased ei suutnud andekaid meloodiaid ja esinejaid ohjata.

Lisaks hittidele nagu Tõnu Aare poolt Apelsinile kirjutatud lugu "Igatsus" või Velly Joonase "Stopp, seisku aeg!" leiab kogumikult tavakohaselt ka lugusid, mis on siin esimest korda Eesti Raadio personali poolt analooglintidelt maha võetud ja Jörgen Hermaste poolt remasterdatud.

Plaadifirma rõhutas, et tegu pole nõukogude ajale suunatud nostalgiaga. "Meid köidab eelkõige eestlaste ja meie saatusekaaslaste unikaalne vaimsus, kus muusikas leiti lohutust okupatsiooni tingimustes. Lõpuks, läbi laulva revolutsiooni, aitaski just see kaunis kunst meie vabaduse tagasi võita."

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

