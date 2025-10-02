EFI filmipärandi juht: filmi restaureerimine on käsitöö

Peeter Simmi film "Ideaalmaastik" linastub Prantsusmaal, Lumière'i filmifestivalil klassikute kategoorias. Ühtlasi sai film festivaliks uue kuue ja linastub restaureeritud ja digitaliseeritud kujul.

Filmi "Ideaalmaastik" digiteerimine filmiarhiivis ja restaureerimine võttis aega pool aastat ja läks maksma ligi 21 000 eurot.

"Restaureerimist mõjutab väga palju milline on algmaterjal. Üldiselt see on ikkagi käsitöö, et see materjal puhtaks-ilusaks saada ja värvimääramine teha. Inimfaktor on ikkagi väga oluline selle protsessi juures," tõdes Eesti Filmi Instituudi (EFI) filmipärandi juht Rain Põdra.

Tallinnfilmi filmipärandis on kokku ligi 1000 restaureeritavat filmi, seejuures nii mängufilmid, animafilmid kui dokumentaalfilmid. Kvaliteedinõuded filmide restaureerimiseks üha suurenevad

"Filmipärandi säilitamise osas on meie eesmärk on see, et säiliks nii originaalilähedane versioon kui võimalik. Lumière festivalile valituks osutumine on lisaks kinnitusele, et tegemist on väga suurepärase filmiga, meie jaoks ka garantiimärk, et restaureerimine on tehtud professionaalselt," lisas Põdra.

Peeter Simmi 1980. aastal välja tulnud mängufilm "Ideaalmaastik" viib vaatajad 1950. aastate alguse Eesti kolhoosimõtteid ja eluolu kujutavasse maailma. Filmikunstnik Priit Vaher meenutab, et kõige suurem töö oli ajastutruu meeleolu luua.

"Eks see õigete objektide otsimine võttis hästi palju tööd. Me sõitsime ikka praktiliselt terve Eesti läbi kolmekesi: mina, Simm ja Iho. Käisime Eesti praktiliselt läbi, et leida selline mõisakompleks, nagu me sealt Vihulast lõpuks leidsime," sõnas Vaher.

Lumière'i festival on üks olulisemaid filmipärandile keskenduval üritusi. Simmi "Ideaalmastike" valimine sinna on suur tunnustus tegijatele ning Eesti filmile tervikuna.