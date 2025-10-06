Mängufilm "Fränk" pälvis Schlingeli filmifestivalil kaks auhinda

Tõnis Pilli mängufilmi "Fränk" avalöök rahvusvahelistel filmifestivalidel õnnestus, kui film tõi Saksamaalt Schlingeli rahvusvaheliselt filmifestivalilt koju nii festivali peaauhinna kui ka oikumeenilise žürii auhinna.

Saksamaal olid kohal ka režissöör Tõnis Pill ja peaosatäitja Derek Leheste. "Oleme kohutavalt õnnelikud selle tunnustuse üle. Saime kinnitust, et filmis käsitletavad teemad ei resoneeru vaid kohaliku publikuga, vaid lähevad korda ka mujal maailmas," kommenteeris Pill.

Festivali peaauhind, rahvusvahelise žürii poolt saadud SLM Top Award, peaks lisaks tunnustusele aitama filmil ka Saksamaal levisse jõuda. Filmi maailmalevi õigused on omandanud Kanada müügiagent Syndicado, filmi ootavad ees nii mõnedki rahvusvaheliselt olulised filmifestivalid.

Fränki stsenarist ja režissöör on Tõnis Pill, produtsendid Ivo Felt ja Johanna Trass, kaasstenarist Laura Raud, operaator Peter Kollanyi, kunstnik Kaia Tungal, kostüümikunstnik Liis Plato, grimmikunstnik Liisi Põllumaa, monteerija Moonika Põdersalu, helirežissöör Aleksandra Koel-Tsupsman, helilooja Markus Robam, kaasprodutsendid Rain Rannu, Tõnu Hiielaid, Alvar Kõue ja Henri Savitski.