Karl Joonas Alamaa: talletasime kaasaegset Eesti moeajalugu

Alamaa ja Sivardi panevad filmiga punkti suurushulluslikule projektile "Mania Grandiosa", mille keskmes oli 2023. aasta suvel toimunud ja viis päeva kestnud maailma pikim moelava Tallinnast Pariisi külla. Projekti valmistades tegijad siiski ei teadnud, et sellest film saab ning sellist plaani ei olnudki.

"See film sündis niimoodi, et me tegime viiepäevast moelava ja seda saatis terve aeg Sten Saarits enda kaameratega. Meie algne mõte oli teha väike video, sest moelava ise justkui kaob ära, soovisime seda kuidagi talletada. Tema poolt tuli sisend, et miks mitte sellest terve film valmis vändata," selgitas Alamaa.

"Filmiga hakkasime tagant poolt tulema. Meil olid rännakust droonikaadrid ning filmisime juurde intervjuusid nii Pariisis kui ka Eestis, kus uurisime moeväljal tegutsevate inimeste peegeldusi sellest maastikust," lisas Sivard.

Lisaks filmile on 2023. aasta moe-eksperimendist valminud ka raamat. "Eks meil selle "Mania Grandiosaga" ongi suurushullustus peale tulnud ja tõmbame nüüd pidurit," naeris Sivard tulevikuplaanidele mõeldes.

Alamaa näeb filmi sisse püütud aktsiooni ühekordse asjana. "Rohkem teda sellisel kujul ei sünni. Seda ei saanud otseselt ka ette planeerida või harjutada. Pidime tegema hästi palju eeltööd. Aga kõik viis päeva pidime laskma minna. Hästi suur roll oli modellidel ja kõndijatel, kes seda moelava lõid. See film proovibki talletada Eesti moeajalugu 21. sajandi 20-ndatel aastatel," lisas ta.

Intervjuud aitasidki selle sisse süüvida. ""Mania Grandiosa" avas tegelikult palju laiasid küsimusi. Ühelt poolt oli ta maailma pikim moelava, mis ei jõudnud Prantsusmaale Pariisi, vaid Eestisse Pariisi. Tegelikult rääkis ta sellistest väikeriigi kompleksidest, saavutusvajadusest ja soovist ennast näidata. Filmis ka räägitakse, et kõige selle juurpõhjused on väga tugevalt meie ajaloos, mis mitte üldse väga kaua aega tagasi oli veel täiesti teistsugune," rääkis Alamaa.

"Meil on ka väga palju lahedaid moeloojaid, kes on Pariisi jõudnud ja seal tegutsevad, kes jäävad muidu täitsa kulisside taha. Filmis on intervjuud ka nende moeloojatega. Nende teekond või isiklik lugu teeb selle ka inimesena arusaadavamaks, et see on küll moest, aga ka sellest, et kui sa midagi tahad, siis ei tohi alla anda ja kui sa pingutad, siis küll sa jõuad ka enda Pariisini," tõdes Sivard.

Moekunstikino seansid toimuvad 7. kuni 12. oktoobrini kinodes Sõprus Tallinnas ja Elektriteater Tartus. Filmid linastuvad ingliskeelsena või ingliskeelsete subtiitritega, "Mania Grandiosa" eestikeelsena. Festivali filmiseanssidele teevad sissejuhatuse kodumaised eksperdid Piret Ilves, Piret Puppart, Aivar Antonio Lätt, Kairi Lentsius jt.