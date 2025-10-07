X!

Tekstiilikunstnik Aili Jung ketras Silueti moepildid seinavaipadeks

Foto: ERR
Kuressaare kunstistuudios on väljas näitus eelmisel sajandil moeajakirjas Siluett ilmunud piltidest, mille tekstiilikunstnik Aili Jung on kudunud gobelääntehnikasse seinapiltideks.

Tekstiilikunstnik Aili Jungi taaselustatud aastatel 1958–1992 ilmunud moeajakirja Siluett mood tundub gobelääntehnikas seinapiltidel hoopis värvilisem ja pilkupüüdvam, kui aastakümnetetaguste tuhmide ajakirjade joonistustelt.

"Kui mina jõudsin teismeikka olidki 70–80-ndad, mis siin ka praegu väljas on. See on see kõige huvitavam periood kõige huvitavamate joonistega. Ma olen püüdnud hoida sama elegantset joont, salapärasust, graatsiat ja võlu, et inimese fantaasia läheb tööle, kui ta neid jooniseid vaatab. Kui ma vaatan Siluetis fotosid, siis ma ei käivitu, aga kui ma vaatan pilte, siis ma kujutan kohe ette, kui ilus ma oleksin selles, kuigi on tavaline kittelkleit," rääkis Jung "Aktuaalses kaameras".

Kas kahe aasta töö tulemusele ehk 30 gobeläänile võib ka lisa tulla? Lootust pisut ehk on. "Ma võiks veel 20 näitust teha. Mul on märgitud seal väga palju ilusaid pilte veel, mida tahaks kududa," sõnas kunstnik.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

