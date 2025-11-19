X!

Saaremaa avati juba teine MTÜ-na tegutsev kogukonna raamatukogu

500 rahvaraamatukogu kõrvale on Eestis hakanud tekkima ka kogukondlikke lugemistubasid, kus sulgemisohtu sattunud rahvaraamatukogud tegutsevad edasi MTÜ-dena. Saaremaal on juba kaks sarnast kogukonna raamatukogu.

Kogukonnaraamatukogu avati ka Võhma külamajas, kuhu mahub ligi 7000 raamatut. Raamatukogu on oluline osa Võhma külamajast kui kooskäimise koht ja mõnes mõttes ka kui piirkondlik kultuurikeskus. Võhma kultuuri- ja spordiseltsi juht Rain Jano ütles, et nende jaoks läheb nüüd raamatukogu teenus paremaks.
"Võhma lugemistuba on Saaremaal tegelikult juba teine sellelaadne MTÜ, kus raamatutega ise majandatakse, ka Tagaverel võtsid kohalikud initsiatiivi raamatukogu ülevalpidamiseks paar aastat tagasi enda kätte. Vald toetab mõlemat küll majanduskulude katmisega, aga paraku jäävad sellised MTÜ raamatukogud ilma riiklikust toetusest uute raamatute soetamiseks."

Tagavere lugemistoa eestvedaja Astrid Vaba sõnas, et inimesed ei taha tänapäeval endale koju palju raamatuid. "Osatavad mõne uue põneva raamatu, loevad läbi ja toovad siis meile, meil on selle üle väga hea meel ja inimene teab, et tema raamat on seal olemas, kuskile ei kao, on andmebaasis sees ja kõik võivad lugeda. See on üks alternatiivne lahendus."

Võhma kultuuri- ja spordiseltsi juht ütles, et nemad tellivad oma raamatukogusse praegu Saarte Häält ja plaanivad ka mingeid ajakirju sinna kõrvale võtta. "Uue kirjanduse saamine on pisut väljakutse, Saaremaa vallal kulub aastas miljon eurot praeguse 25 raamatukogu ülevalpidamiseks, aga plaani neid vähendama hakata väidetavalt pole."

Saaremaa valla kultuuriosakonna juhataja Kristel Peel kinnitas, et raamatukogude teema on järgmise paari aasta kohalike omavalitsuste kultuurivaldkonna üks suuremaid ja tähtsamaid küsimusi. "Kuna riik on vastu võtmas ja ettevalmistamas uut raamatukogude seadust, siis sellega seonduvalt tuleb ka kohalikul omavalitsusel vastutust ja ülesandeid juurde. Raamatukogu on tegelikult ääretult oluline ja me ei peaks kergekäeliselt neid ära andma oma käest."

